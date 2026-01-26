일본 북부에 적설 4미터…기록적 폭설로 교통 마비

▲ 지난 2일 일본 도쿄에 눈이 내리고 있다.

일본 북부 홋카이도와 아오모리, 니가타현 등지에 25일부터 기록적인 폭설이 내려 교통편 마비로 7천여 명이 공항에서 밤을 새우는 등 피해가 잇따랐습니다.일본 기상청에 따르면 26일 오전 9시 기준으로 24시간 적설량은 아오모리시 스카유 57㎝, 홋카이도 에니와 50㎝, 나가노현 오타니무라 47㎝로 관측됐습니다.누적 적설량은 스카유 4ｍ 59㎝, 니가타현 우오누마시 2ｍ 52㎝ 등이었습니다.NHK와 요미우리신문에 따르면 이 폭설로 홋카이도 삿포로와 신치토세 공항을 잇는 철도와 육상 교통이 끊기거나 지연되면서 7천여 명이 26일 오전까지 귀가하지 못한 채 공항에서 밤을 지새웠습니다.JR홋카이도에 따르면 제설작업 때문에 공항 철도는 26일 오후 늦게야 운행이 가능할 전망입니다.25일 하루 동안 '쾌속 에어포트'를 포함한 545편의 열차가 운행을 멈췄습니다.26일에도 400편 이상이 정상 운행하지 못했습니다.삿포로시 주오구에는 25일 오전 기준으로 48시간 강설량이 64㎝로 관측됐습니다.이는 1999년 3월 적설량 통계를 시작한 이후 가장 많은 강설량입니다.이 여파로 삿포로 도심의 지하도에서는 폭설로 이동이 어려워진 관광객들이 임시로 숙박했습니다.시 당국은 담요 1천여 장을 배포하는 등 긴급 대응에 나섰습니다.아오모리현 히라카와시 산악 지역에서는 스노모빌(눈 위 주행 오토바이)을 타고 입산했던 남성 8명이 한때 연락이 두절됐다가 약 12시간 만에 생존이 확인됐습니다.이들은 폭설로 시야 확보가 어려워 조난당했다가 26일 오전 11시쯤 무사히 하산했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)