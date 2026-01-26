뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, '김병기 공천 헌금 의혹' 전 동작구의원 추가 소환 조사

김태원 기자
작성 2026.01.26 16:01 조회수
경찰, '김병기 공천 헌금 의혹' 전 동작구의원 추가 소환 조사
▲ 더불어민주당 김병기 의원에게 '공천 헌금'을 건넸다는 자백성 탄원서를 작성한 전직 구의원 김 모 씨가 지난 9일 서울경찰청 마포청사로 출석하고 있다

더불어민주당을 탈당한 김병기 의원의 각종 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 측에 공천헌금을 제공한 것으로 알려진 전 동작구의원을 추가 소환했습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 전 동작구의원 김 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

김 씨는 총선을 앞둔 2020년 1월 김 의원의 자택을 방문해 김 의원의 아내에게 2천만 원을 전달했다는 의혹을 받습니다.

김 의원 아내는 총선 후 김 씨에게 '딸에게 주라'며 쇼핑백에 새우깡 한 봉지와 2천만 원을 담아 돌려준 것으로 전해졌습니다.

김 씨는 2023년 말 당시 민주당 소속이던 이수진 전 의원에게 자백성 탄원서를 제출하며 이런 사실을 고백했습니다.

지난 9일에도 경찰에 피의자로 출석했던 김 씨는 탄원서 내용이 모두 사실이라고 진술한 것으로 전해졌습니다.

반면 김 의원 측은 의혹이 음해성 주장이라며 부인하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지