경찰, '김병기 공천 헌금 의혹' 전 동작구의원 추가 소환 조사

▲ 더불어민주당 김병기 의원에게 '공천 헌금'을 건넸다는 자백성 탄원서를 작성한 전직 구의원 김 모 씨가 지난 9일 서울경찰청 마포청사로 출석하고 있다

더불어민주당을 탈당한 김병기 의원의 각종 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 측에 공천헌금을 제공한 것으로 알려진 전 동작구의원을 추가 소환했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 전 동작구의원 김 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.김 씨는 총선을 앞둔 2020년 1월 김 의원의 자택을 방문해 김 의원의 아내에게 2천만 원을 전달했다는 의혹을 받습니다.김 의원 아내는 총선 후 김 씨에게 '딸에게 주라'며 쇼핑백에 새우깡 한 봉지와 2천만 원을 담아 돌려준 것으로 전해졌습니다.김 씨는 2023년 말 당시 민주당 소속이던 이수진 전 의원에게 자백성 탄원서를 제출하며 이런 사실을 고백했습니다.지난 9일에도 경찰에 피의자로 출석했던 김 씨는 탄원서 내용이 모두 사실이라고 진술한 것으로 전해졌습니다.반면 김 의원 측은 의혹이 음해성 주장이라며 부인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)