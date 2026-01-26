뉴스
초국가범죄 TF 사무실 표어는? "한국인 건드리면 패가망신"

강민우 기자
작성 2026.01.26 15:53 수정 2026.01.26 16:33 조회수
초국가범죄 TF 사무실 표어는? "한국인 건드리면 패가망신"
이재명 대통령이 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)' 사무실을 찾아 직원들을 격려하고 보이스피싱·노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 현황을 보고받았습니다.

이 대통령은 오늘(26일) 낮, 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 깜짝 방문했습니다.

TF 사무실 벽면엔 '한국인 건드리면 패가망신', '초국가범죄 반드시 뿌리 뽑겠다' 등의 표어가 걸려 있어 눈길을 끌었습니다.

초국가범죄 TF 사무실 찾은 이 대통령

앞서 이 대통령은 지난해 10월, 캄보디아 등지에서 발생한 한국인 대상 범죄 대응을 위해 연 '민생 침해 초국가범죄 근절 관련 회의'에서 "앞으로 국제범죄조직이 한국인을 건들고 범죄 행위에 끌어들이면 패가망신하는 걸 보여줘야 한다"고 강조한 바 있습니다.

(관련 기사)
▶ [단독] 이 대통령 "한국인 건들면 패가망신한단 걸 보여줘야"

강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 오늘 TF에서 "각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다"며 앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라는 지시를 했다고 소개했습니다.

특히, 이 대통령은 이 자리에서도 "한국인을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"고 강조했습니다.

이 대통령은 최근 캄보디아에서의 검거 작전과 최대 규모 국내 송환 과정에 대한 설명을 듣고 부처 간 칸막이를 허문 유기적 공조 체제가 중요하다고 당부하기도 했습니다.

캄보디아 현지에서 활동 중인 '코리아전담반' 직원들과도 영상통화를 했는데, 이 대통령은 이들에게 "가족과 떨어져 열악한 환경 속에도 고생이 많다"며 "국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 격려했습니다.

초국가범죄 TF 사무실 찾은 이 대통령

이 과정에서 이 대통령이 "다 여러분 덕분이다. 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다"고 하자 화상 통화를 하던 현지 직원이 "피자 사주십시오"라고 답해 좌중에 웃음이 번지기도 했다고 강 대변인은 전했습니다.

이 대통령은 현지 코리아전담반에 "필요한 것은 뭐든지 말하라"며 예산과 인력을 적극 지원하라고 지시했습니다.

TF는 지난해 '캄보디아 사태' 등으로 불거진 한국인 상대 마약·스캠·온라인 도박·디지털 성범죄 범죄 대응을 위해 이 대통령 지시로 구성된 범정부 컨트롤 타워입니다. TF엔 국정원, 금융위, 검찰청, 국세청, 관세청, 경찰청, 외교부, 법무부, 방미통위, KISA 등 10개 기관 관계자들이 포함되어 있습니다.
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

