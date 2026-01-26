멕시코서 축구 경기 중 무장 괴한 난입 총격…11명 사망

▲ 한 시민이 멕시코 국기를 흔들고 있다 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

멕시코에서 축구경기 도중 무장 괴한들이 무차별 총격을 벌여 최소 11명이 숨지고 12명이 다쳤다고 AP통신 등이 보도했습니다.현지 경찰에 따르면 현지시간 어제(25일) 오후 과나후아토주(州) 살라망카시(市)의 한 축구장에 무장 괴한들이 경기 도중 난입해 현장 관중 등을 향해 총기를 난사했습니다.이 사고로 10명이 그 자리에서 숨졌고, 1명은 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.미성년자를 포함한 12명이 다쳤습니다.세사르 프리에토 살라망카 시장은 이번 공격이 최근 이어진 '범죄의 물결'의 일환이라며 클라우디아 셰인바움 대통령에게 단속 지원을 요청했다고 밝혔습니다.멕시코 연방정부는 최근 마약과 폭력을 근절하기 위한 단속을 진행 중이지만, 지난해 11월 마약 카르텔 단속 과정에서 미초아칸주 우루아판시의 카를로스 만소 시장이 암살당하는 등 치안 불안이 이어지고 있습니다.멕시코 정부는 지난해 살인율이 인구 10만 명당 17.5건으로 2016년 이후 가장 낮았다고 발표했으나, 실제 살인율은 이보다 높을 수 있다는 분석도 나옵니다.(사진=게티이미지)