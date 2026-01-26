펜싱 사브르 월드컵 남자 단체전 금메달…'돌아온 오상욱' 2관왕

▲ 솔트레이크시티 월드컵 개인전 우승한 오상욱

펜싱 남자 사브르 대표팀이 솔트레이크시티 월드컵에서 단체전 금메달을 수확했습니다.오상욱, 박상원, 임재윤(이상 대전시청), 도경동(대구시청)으로 이뤄진 한국은 오늘(26일, 한국시간) 미국 솔트레이크시티에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 솔트레이크시티 사브르 월드컵 단체전 결승에서 홈 팀 미국을 45-40으로 제압하고 우승했습니다.한국은 16강에서 독일을 45-38로 눌렀고, 8강에선 헝가리를 45-42로 제압했습니다.대표팀은 최대 고비였던 준결승에서 폴란드와 접전 끝에 45-44, 1점 차 신승을 거뒀고 결승에서 미국까지 누르며 시상대 가장 높은 곳에 섰습니다.한국은 매 경기 쉽지 않은 승부를 벌였으나 득점 타이밍과 흐름을 놓치지 않는 운영으로 승부처를 가져오며 승리를 합작, 금메달을 목에 걸었습니다.대표팀 에이스 오상욱은 전날 개인전 우승에 이어 2관왕을 달성했습니다.2024년 파리 올림픽에서 개인전, 단체전 2관왕에 오른 뒤 잠시 태극마크를 내려놓고 휴식을 취했던 그는, 이번 대회에서 대표팀 복귀 후 처음으로 개인전 금메달을 수확했습니다.개인전에선 오상욱 금메달 외에도 도경동(5위), 박상원(6위), 구본길(부산시청·8위)까지 4명이 8강에 오르는 등 강력한 기량을 뽐냈습니다.남자 사브르 대표팀은 올 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임을 겨냥하고 있습니다.한국은 2023년 항저우 대회까지 개인전 4연속, 단체전 3연속 우승을 이어왔습니다.같은 날 열린 여자 사브르 단체전에서는 전하영(서울특별시청), 김정미(안산시청), 최지영(익산시청), 서지연(안산시청)이 출전해 은메달을 수확했습니다.한국은 4강에서 일본을 45-44로 꺾고 결승에 올랐으나, 결승에서 프랑스에 37-45로 패했습니다.앞서 열린 여자 사브르 개인전에선 전하영이 10위에 올랐습니다.(사진=국제펜싱연맹 인스타그램 캡처, 연합뉴스)