여자친구 살해하고 사체 유기한 20대, 강도살인 혐의로 구속기소

▲ 수원지검 안산지청

여자친구를 살해하고 시신을 유기한 20대 남성이 구속돼 재판에 넘겨졌습니다.수원지검 안산지청 형사2부(장욱환 부장검사)는 강도살인 및 사체유기 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨는 지난달 28일 오후 9시 40분쯤 경기 안산시 단원구 한 주택가에 주차한 자신의 차량에서 여자친구 20대 B 씨를 살해한 혐의를 받습니다.이후 A 씨는 그대로 차를 몰아 포천시 고속도로 인근에 B 씨의 시신을 유기한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 범행 이후 친구 C 씨에게 "여자친구를 때렸는데 숨을 쉬지 않는다"고 알렸고, C 씨가 경찰에 신고했습니다.A 씨는 C 씨 집에 있다가 신고자 조사를 위해 찾아온 경찰과 임의동행했고 이후 경찰서에서 자백해 긴급 체포됐습니다.A 씨는 당시 조사에서 "한 달째 교제 중인 B 씨와 연인 간 말다툼을 벌이다가 범행을 저질렀다"는 취지로 우발적 범행을 주장했습니다.그러나 검찰은 차량 블랙박스와 A 씨와 B 씨의 휴대전화 포렌식, 금융정보 내용 분석 등 보완수사 결과 A 씨가 B 씨의 돈을 빼앗을 목적으로 범행한 것으로 보고 일반 살인죄 대신 강도살인죄를 적용했습니다.A 씨는 B 씨를 살해한 직후 B 씨의 휴대전화를 통해 피해자 계좌에서 수천만 원을 빼내려다 실패하자 카드 대출을 받으려 시도한 것으로 파악됐습니다.강도살인죄의 법정형은 무기징역 또는 사형으로 사형·무기 또는 5년 이상의 징역에 처하는 일반 살인죄보다 법정형의 하한선이 높습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)