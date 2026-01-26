[자막뉴스] 3천 건? 무슨 소리! "3천만 건이 맞다" 협조 요청에 중국 두 달째 '묵묵부답'

대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 혐의를 받는 전 쿠팡 직원 중국인 A 씨에 대해 경찰이 체포영장을 발부받아 인터폴 적색 수배를 요청했지만, 중국 당국으로부터 별다른 응답이 없는 것으로 나타났습니다.



박정보 서울경찰청장은 오늘(26일) 오전 열린 정례 기자간담회에서 A 씨 소환 시도에 대해 "외국인이다 보니 한계가 있을 수밖에 없다"며 "인터폴이 강제력이 있는 것도 아니라서 상대국의 협조가 없으면 쉽지 않은 일이지만 꾸준히 인터폴과의 형사사법공조를 통해 계속 요청하고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "끝까지 피의자를 직접 불러 조사한다는, 한국법으로 처벌한다는 목표로 움직이고 있고 관련 절차를 진행하고 있다"고 덧붙였습니다.



박 청장은 또 쿠팡에서 유출된 개인 정보가 "3천만 건 이상 된다고 보고 있다"고 밝혔습니다.



박 청장은 "쿠팡은 3천 건만 유출됐다고 하는데 우리가 봤을 땐 훨씬 더 많은 자료가 유출됐다"며, 다만, 쿠팡의 축소 의도가 있는지는 수사해봐야 한다고 덧붙였습니다.



앞서 쿠팡은 A 씨가 3천3백7십만 개의 계정에 접근했지만 노트북에 저장된 정보는 약 3천 건이라며 3천 건의 개인정보만 유출됐다고 주장해왔습니다.



경찰은 쿠팡의 접속로그 삭제 방치 의혹과 관련해 과학기술정보통신부로부터 고발당한 해롤드 로저스 쿠팡 대표에 대해선 3차 출석을 요구한 상태입니다.



박 청장은 로저스 대표가 3차 출석 요구에도 응하지 않을 경우 체포영장을 신청할 수 있냐는 질문에 "3차 출석요구에 안 나온다고 체포영장을 신청하는 건 아니"라며 "왜 출석을 안 하는지 따져야 한다"고 답했습니다.



경찰은 로저스 대표가 입국할 경우 출국정지 조치를 취할 방침입니다.



