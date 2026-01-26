"살면서 더 돈독해졌다"…신지, 문원과 웨딩 촬영 6개월 만에 결혼 발표

코요태 멤버 신지(44)가 7세 연하의 가수 문원과 오는 5월 결혼한다고 발표했다. 지난해 7월 서울 강남 모처에서 웨딩 촬영을 하며 결혼을 준비 중이라는 사실이 알려진 지 약 6개월 만이다.



신지는 26일 자신의 소셜미디어에 올린 손편지를 통해서 "여러모로 부족한 저를 27년 동안 한결같이 응원해 주시고 아껴주신 여러분들께 진심으로 감사드리며 제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 하려고 한다. 제 인생의 2막의 시작 문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 한다"고 밝혔다.



신지와 문원은 지난해 김포에 있는 전원주택에 신혼살림을 차려 함께 지내고 있다. 신지는 "함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전히 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다"고 결혼 결심 이유를 전하기도 했다.



앞서 신지는 문원과 열애 사실과 함께 결혼을 준비 중이라고 고백한 바 있다. 이 과정에서 문원이 전처와의 사이에서 딸아이를 두고 있으며, 과거 부동산 중개 보조 등으로 일해온 사실이 알려지기도 했다. 이와 관련해서 전 결혼생활에 대한 루머를 비롯한 각종 사생활과 관련해 확인되지 않은 내용이 일파만파 커지며 신지가 결혼을 신중해야 한다는 목소리카 확산되기도 했다.



이에 대해서 신지는 "많은 분들의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다. 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한걸음 한걸음 나아가 보겠다. 앞으로 가수 신지로서도 열심히 해보겠다"고 약속했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)