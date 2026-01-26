뉴스
[여담야담] 이혜훈 낙마 후폭풍…고개 드는 청와대 책임론

SBS 뉴스
작성 2026.01.26 15:19 수정 2026.01.26 15:35 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● 지명 철회 후폭풍

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"이혜훈, 자진 사퇴 안 하니 지명 철회할 수밖에"
"이 대통령, 결과적으로 인사 좌절…가장 많은 걸 잃어"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이혜훈, 정치생명 나락 떨어진 것…기사회생 방법 없어"
"이재명 대통령, 달면 삼키고 쓰면 버리는 식의 마무리…정치적 득실 계산하면 손해 없어"

● 빛바랜 '통합 인선'

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"민주·국힘, 연정 상대 아냐…협치 차원의 통합 인선은 어려워"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이재명 대통령, '통합 인선' 방식 다시 고려해야…협치·타협·통합은 여야 간 긴밀한 대화 있어야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
