경찰, 강선우 구속영장 여부에 "수사 경과 보고 엄정하게"

▲ 강선우 의원이 지난 1월 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 입장을 밝히고 있다.

경찰이 공천헌금 1억 원 수수 의혹을 받는 무소속 강선우 의원에 대한 구속영장 신청을 신중하게 검토하고 있습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(26일) 정례 기자간담회에서 강 의원에 대한 구속영장 검토 여부를 묻는 질문에 "수사 진행 경과를 봐야 하고 절차에 따라 엄정하게 하겠다"고 답했습니다.각종 비위 의혹을 받는 무소속 김병기 의원(전 더불어민주당 원내대표)에 대해서도 "워낙 (사건이) 많아 한꺼번에 (조사)하기도 어렵다"며 "조사 준비가 되는대로 출석 요구를 할 생각"이라고 밝혔습니다.경찰은 김 의원 부부와 김 의원 측근인 이지희 동작구의회 부의장 등 5명을 출국금지한 상태입니다.이들 중 김 의원만 아직 조사받지 않았습니다.박 청장은 '늑장수사' 비판을 의식한 듯 "공공범죄수사대 인력 전부가 집중적으로 달라붙어 밤낮없이 열심히 수사하고 있다"며 "필요한 압수수색도 거의 진행됐고 임의제출받을 수 있는 것도 받아서 절차와 우리 계획대로 수사가 잘 진행되고 있다"고 설명했습니다.이어 "최대한 저희도 속도를 내고 있다"며 "좌고우면 하지 않고 엄정하고 철저하게 수사해 의혹이 남지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.경찰은 김경 서울시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거 당시 민주당 인사들에게 로비를 펼친 의혹과 관련해서도 양모 전 서울시의장을 정치자금법 위반 피의자로 입건해 수사 중입니다.지난 24일 양 전 의장의 자택을 압수수색하며 휴대전화를 확보해 김 시의원과의 연락 내역 등을 살펴볼 계획인 것으로 전해졌습니다.경찰은 전날 지명이 철회된 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자에 대해 아파트 부정 청약 의혹 등 고발장 7건을 접수해 수사하고 있습니다.여성 비서관을 술자리에서 성추행한 혐의를 받는 민주당 장경태 의원에 대해서도 현재까지 확보한 증거 등을 검토해 조만간 송치 여부를 결정할 방침입니다.경찰은 당시 술자리에 동석한 보좌관들에게 참고인 조사를 요청했으나 아직 조율되지 않은 것으로 파악됐습니다.검찰이 보완 수사를 요구한 이춘석 의원의 차명 주식거래 사건도 재수사를 마치고 다시 검찰에 송치할 계획입니다.(사진=연합뉴스)