[에디터픽] 이거 없는 집 없는데?…매년 1천억씩 살살 녹인다

화장실 변기에 이 물티슈를 넣으면 어떻게 될까요?



석 장씩 넣어보겠습니다.



15장째가 되자 물을 내려도 내려가지 않습니다.



거꾸로 물이 차올라 결국 흘러넘칩니다.



물티슈를 꺼내보니 전혀 물에 풀어지지 않았습니다.



[이우승/빌딩 시설 관리자 : 물티슈가 섬유 재질이어서 물이 아무리 들어가도 막힌 게 쉽게 뚫리지가 않습니다. ]



변기를 안 막을 만큼 소량만 넣으면 괜찮을까.



화장실 단계에서는 괜찮아 보이지만, 흘러 흘러 하수관에서 문제를 일으킵니다.



수도권의 한 하수처리장 내부 배관입니다.



이물질을 걷어내는 망에 걸린 물질, 하나같이 물티슈입니다.



가정에서 배출된 지 대여섯 시간이 지났지만, 여전히 물에 풀리지 않습니다.



배수펌프를 고장 내기도 합니다.



[김민균/부천 남부수자원생태공원 소장 : (하수 처리장) 스크린에 물티슈가 걸려 하수가 월류될 가능성이 많고요. 협잡물 처리량도 상당히 증가하고 있습니다. ]



코로나19 대유행을 거치면서 물티슈 사용량이 크게 는 데다 변기 사용 가능 제품이 나오다 보니 소비자 혼선까지 생겨 물티슈 변기 투입량이 증가하고 있습니다.



물티슈 투기에 따른 하수관로 수리비만 매년 1천억 원 이상이라는 조사 결과도 보고됐습니다.



그런데도 물티슈는 천연 펄프로 만들어진 화장지와 같은 제품군으로 분류돼 폐기물 부담금 부과 대상에서 빠져 있습니다.



비슷한 품목인 기저귀처럼 물티슈에도 부담금을 물리는 방안을 정부가 검토 중입니다.



[장용철/충남대 환경공학과 교수 : (물티슈는) 다 세금으로 (폐기) 처리를 사실은 하고 있는 거니까 생산자들한테 처리 비용이든 (부담하게 하고), 천연펄프를 쓸 때에는 면제해 주는 식으로…. ]



하수관 막힘이 심각했던 유럽에서는 제품 표기 의무화에 따라 물티슈 겉면에 큼직하게 '변기 투입 금지'라고 써놨습니다.



국내에 시판되는 제품은 그렇지 않습니다.



플라스틱 함유율을 공개하지 않았을 뿐 아니라, 변기에 넣지 말라는 내용도 뒷면에 작은 글씨라 알아보기 힘듭니다.



[박현욱/마트 고객 : ((물티슈) 재질이 뭔지 알아보시겠어요?) 모르겠는데요. 글씨가 너무 작아서 재질이 뭔지 알 수가 없고…. ]



영국에서는 표기 의무 강화를 넘어 내년부터는 플라스틱이 함유된 물티슈의 판매 자체가 금지됩니다.



(취재: 장세만, 영상취재 : 김한결·강시우, 영상편집 : 이상민, VJ : 신소영, 제작: 디지털뉴스부)