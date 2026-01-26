미 이민당국, 사살된 미국인 2명에 "용의자들" 지칭…시위대 분노

▲ 25일 미니애폴리스에서 알렉스 프레티 사망 사건에 항의하는 시위대

미국 미네소타주에서 연방 이민 단속 요원이 쏜 총에 30대 미국인 남성이 사망하는 사건이 벌어진 다음 날인 25일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부와 그에 반대하는 지역 주민들 사이의 격한 대립이 이틀째 이어졌습니다.트럼프 행정부 당국자들은 이달 연방 요원들의 총격에 잇달아 희생된 이들을 범죄 용의자로 부르며 이들에게 책임이 있다는 주장을 반복했고, 이들의 죽음에 분노하는 사람들은 시위를 이어가며 트럼프 정부에 대한 비판의 목소리를 높였습니다.전날 총격을 가한 연방 국경순찰대(USBP) 요원의 지휘관인 그레고리 보비노는 이날 미니애폴리스에서 열린 기자회견에서 연방 요원의 총격으로 지난 7일 사망한 여성 르네 굿과 전날 사망한 남성 알렉스 프레티를 "용의자들"(suspects)로 지칭했습니다.보비노는 "두 명의 용의자가 총에 맞았다"며 "법 집행관의 생명을 공격하거나, 업무를 지연시키거나 방해하거나 위협하는 용의자들"이라고 말했습니다.이어 "개인이 잘못된 선택과 결정을 내리고 법 집행 상황에 개입할 때, 그것이 이데올로기에 기반한 것인지는 알 수 없다"고 덧붙였습니다.그는 이들이 총격받을 때 있던 현장을 은행 강도 사건 현장에 비유하며 "은행 강도 범행이 진행 중이고 경찰이 이에 대응하고 있는데, 당신이 그곳에 들어가 어떤 행동을 하려 한다고 생각해보자"며 "그것은 어떤 형태나 방식으로든 좋은 생각이 아니다"라고 말했습니다.보비노는 국경순찰대 요원들이 오히려 피해자라고 주장하기도 했습니다.그는 CNN과 인터뷰에서 진행자가 프레티를 지속해서 '용의자'라고 지칭하는 것은 피해자를 탓하는 것으로 보일 수 있다고 지적하자 "피해자는 국경순찰대 요원들"이라며 "용의자가 스스로 그런 상황에 빠진 것"이라고 했습니다.비노는 또 "이곳 미니애폴리스에서의 이민 단속 임무는 중단 없이 계속될 것"이라고 강조했습니다.이어 "누군가가 법 집행기관을 향해 그런 식의 비방을 쏟아내는 정치인, 소위 언론인이라 불리는 자들, 혹은 지역사회 지도자의 말에 귀를 기울이기로 했다면, 그것은 본인의 선택이고 그에 따른 결과와 행동이 뒤따른다"며 "우리는 어제 그 결과를 봤다고 생각합니다. 그러한 행동과 선택은 분명히 비극적인 결과를 초래할 수 있다"고 경고했습니다.이와 관련해 CNN은 1년 전만 해도 보비노의 이름을 아는 미국인이 거의 없었지만 이제 그가 트럼프 행정부의 이민 단속을 상징하는 인물이 됐다고 짚었습니다.트럼프 대통령도 트루스소셜에 프레티가 소유했던 것으로 추정되는 권총 사진을 올리며 "장전됐고(2개의 꽉 찬 추가 탄창과 함께) 발사 준비가 됐다"고 적어, 사건의 책임을 사망자에게 돌린 당국자들에게 힘을 실어줬습니다.미네소타주 수사 당국은 이전의 르넷 굿 사망 사건에 이어 이번 프레티 사망 사건에서도 연방 당국이 지역 당국을 수사에서 배제하고 있다고 주장했습니다.전날 미네소타주 당국은 프레티 사망과 관련한 증거의 인멸을 막아달라는 긴급 가처분 소송을 제기했고, 미네소타연방법원은 이를 인용해 증거 보존을 명령했습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 미니애폴리스 시내 중심부인 '거번먼트 플라자' 광장에는 영하 20도의 혹한 속에도 약 1천 명의 시위대가 집결해 연방 당국을 규탄하고 프레티의 사망을 애도했습니다.지나가던 차들은 시위를 지지하며 경적을 울렸고, 시위대는 "더 이상 미네소타의 친절함은 없다, 미니애폴리스가 맞서 싸울 것"이라는 구호를 외쳤습니다.회에 참석한 대학생 마야 리는 "이제 우리는 우리 도시에서 안전함을 느끼지 못한다"며 "누가 우리를 보호해야 하는 요원인지, 아니면 우리를 위협하는 침입자인지 알 수 없다. 알렉스는 간호사였고 사람들을 돕는 사람이었다. 그가 이런 식으로 죽어야 할 이유는 어디에도 없다"고 지역 일간 미네소타 데일리에 말했습니다.이날 미니애폴리스 시위는 평화적으로 이어졌으며, 당국의 진압이나 시위대와의 충돌도 없었다고 현지 언론은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)