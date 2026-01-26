금, 엔비디아 시총 8배…달러 가치는 1년 새 약 10% 하락

▲ 골드바

이미지 확대하기

대표적인 안전자산으로 꼽히는 금과 은 가격이 지정학적 긴장과 달러화에 대한 헤지(위험분산) 수요가 증가하면서 사상 최고치 기록을 경신했습니다.블룸버그에 따르면 국제 금 현물 가격은 한국 시간 26일 오전 8시 사상 처음으로 온스당 5천 달러를 돌파했고 오전 10시 51분 현재 5천69.78 달러에 거래되고 있습니다.2024년 1월 온스당 2천 달러 남짓했던 금값은 2년 사이 약 2.5배 뛰었습니다.은값도 2024년 1월 온스당 20 달러 초반대에 머물렀지만 2년 사이 5배 가깝게 치솟았습니다.은 현물 가격은 앞서 한국 시간 24일 오전 처음으로 온스당 100 달러를 넘었고, 26일 오전 10시 51분 107.3100 달러를 나타내고 있습니다.컴퍼니스마켓캡닷컴의 집계에 따르면 금의 글로벌 시가 규모는 현재 약 35조 2천억 달러로 시가총액 세계 1위 기업인 엔비디아(약 4조 5천억 달러)의 8배에 육박합니다.은의 글로벌 시가 규모는 약 6조 달러로 역시 엔비디아를 뛰어넘습니다.금과 은은 금융시장에서 '자신감의 반대말'로 불립니다.국제 분쟁과 인플레이션·환율 변동으로 시장이 흔들릴 수 있다는 우려가 확산할 때 불안한 투자자들이 먼저 찾는 헤지(위험 분산) 수단이 금·은 같은 귀금속이기 때문입니다.특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 연초 또다시 예측 불허의 행보를 보이며 금·은 가격을 밀어 올렸다는 평가가 나옵니다.트럼프 대통령은 이번 달 3일 미군 작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포했고, 17일에는 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 10% 추가 관세 부과를 위협해 '대서양 무역전쟁' 우려에 불을 붙였습니다.이달 9일엔 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 연준 의장에 대해 미 법무부가 연준 청사 개보수와 관련해 수사에 착수한 사실이 전해지면서 금융시장 일각에서는 '미국의 신용도를 추락시키고 인플레이션 위험을 높이는 최악의 수'라는 비판이 나오기도 했습니다.이같은 배경 속에서 미국 국채 등 달러화 자산을 줄여 약(弱) 달러에 대비하는 '디베이스먼트 트레이드' 또는 '셀 아메리카' 흐름을 타고 금과 은에 자금이 몰리고 있다는 분석이 나옵니다.각국 중앙은행도 달러화에 편중된 보유 자산 다변화 차원에서 최근 몇 년간 금 보유 비중을 늘려왔습니다.유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 현재 97.133으로 최근 1년 사이 약 9.5% 떨어졌습니다.세계금위원회(WGC)의 존 리드 수석 전략가는 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "초고액 자산가의 재산을 관리하는 기관인 패밀리오피스에서 특히 통화 가치 하락과 (미국) 국가 부채 리스크에 대한 논의가 매우 많다"며 "이런 기관들은 단기적 시세 차익보다 세대를 넘어서는 자산 보호를 최우선 순위에 둔다"고 설명했습니다.금융투자 업계에서는 미국 연준의 금리 인하 기대감도 금·은값 상승을 뒷받침하는 주요 요인으로 꼽습니다.금과 은은 이자를 주지 않는 '무수익' 자산이기 때문에 실질 금리가 하락하면 반대로 몸값이 오릅니다.연준은 2024년 9월부터 작년 12월까지 금리 인하 흐름을 이어가며 금리를 1.75%포인트 낮췄습니다.트럼프 대통령은 파월 연준 의장을 향해 공개적으로 금리 인하를 압박해온 만큼, 친(親)트럼프 인사가 차기 연준 의장으로 내정되면 올해 시장 예상보다 큰 폭의 금리 인하가 이뤄질 것이라는 관측도 나옵니다.은값은 산업적 상승 동력도 큽니다.은은 전기 전도율이 탁월해 전기차, 인공지능(AI) 연산 장치, 전력 설비, 이차전지 등 첨단 제조업에서 수요가 계속 증가하고 있지만 전 세계적으로 공급난이 심각하기 때문입니다.작년 은값은 150% 넘게 뛰어 금의 상승률(65%)을 크게 앞질렀습니다.영국 금융 플랫폼 트레두의 니코스 차부라스 수석 시장 분석가는 최근 보고서에서 "은은 금보다 훨씬 더 설득력 있는 펀더멘털(기초체력) 시나리오를 갖고 있다"고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)