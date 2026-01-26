프로야구 SSG, 플로리다 훈련 시작…체력·기본기·세밀함에 중점

▲ 플로리다 캠프를 시작한 SSG 선수단

프로야구 SSG 랜더스가 2026시즌을 향한 본격적인 담금질을 시작했습니다.SSG 구단은 오늘(26일) 미국 플로리다주 비로비치 재키 로빈슨 트레이닝 콤플렉스에서 1차 스프링캠프 훈련을 시작했다고 전했습니다.지휘봉을 잡고 두 번째 시즌을 맞는 이숭용 감독은 훈련에 앞서 선수단 미팅을 소집해 '프로의식'과 '원팀' 정신을 강조했습니다.이 감독은 "지난 시즌 외부의 평가를 뒤집고 3위라는 성과를 낸 것은 선수들이 각자의 역할을 충실히 해준 덕분"이라며 공을 돌리면서도 "이제부터는 우리가 다시 증명해야 할 시간"이라고 목소리를 높였습니다.이어 올 시즌 캠프의 핵심 테마로 '체력', '기본기', '디테일'을 꼽으며 "작은 차이가 시즌 전체를 좌우할 수 있다. 더 높은 곳으로 갈 수 있도록 노력해달라"고 주문했습니다.주장 김광현은 "지난해 포스트시즌을 치르며 어린 후배들이 한 단계 성장했을 거라 믿는다"며 "그 경험을 바탕으로 올해도 좋은 성과를 내자. 무엇보다 부상 없이 목표를 달성하길 바란다"고 선수들을 격려했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)