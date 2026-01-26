[날씨] '낮도 영하권' 이번 주 내내 추위…대기 무척 건조

<앵커>



오늘(26일)도 중부지방을 중심으로 맹추위가 기승을 부리고 있습니다. 언제까지 이 추위가 이어질지, 기상센터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



지난 월요일부터 시작된 한파가 길게 이어지고 있습니다.



오늘 아침에도 중부를 중심으로는 영하 10도 안팎의 추위가 나타났는데요.



그래도 낮에는 기온이 다소 오르며 서울의 낮 최고 기온 0도, 대구 5도로 대부분 지역의 낮 기온 영상권을 회복하겠습니다.



다만 내일은 낮에도 다시 영하권의 추위가 나타나겠고요.



이번 주 내내 추위가 이어지겠습니다.



따뜻하게 입고 나오셔야겠습니다.



대기가 무척 건조합니다.



오늘 새벽에는 서울 수락산의 화재 사고 소식도 들려왔는데요.



바람까지 강하게 불면서 작은 불씨에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 동해안에 계신 분들은 너울성 파도 유의해 주셔야겠습니다.



도로에 살얼음이 생기거나, 또 빙판길이 나타나는 곳들이 있어서요, 이동하실 때는 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 전국 하늘 표정 흐린 가운데 늦은 밤부터 충남 서해안과 제주 지역에는 비나 눈이 시작되겠고요.



내일 새벽이면 호남 서부 지역까지 확대되겠습니다.



비나 눈구름은 오래 머물지 않겠고요, 내일 오전 중이면 대부분 그치겠습니다.



(안수진 기상캐스터)