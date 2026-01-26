정부 "신규 원전 계획대로 건설"…'2037·2038년' 준공

<앵커>



정부가 제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규 원자력발전소 건설 계획을 당초 계획대로 추진하기로 최종 확정했습니다. 인공지능 시대의 안정적인 전력 확보를 위해 원전 건설이 불가피하다는 판단에 따른 것으로 보입니다.



박세용 기자가 보도합니다.



정부가 11차 전력수급기본계획에 담긴 신규 원전 건설을 공식화했습니다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 오늘(26일) 브리핑을 통해 11차 전기본에 반영된 신규 원전을 계획대로 건설하겠다고 밝혔습니다.



이에 따라 한국수력원자력은 조만간 부지 공모를 시작할 예정입니다.



2030년대 초 건설 허가를 받은 뒤, 대형 원전 2기를 각각 2037년과 2038년에 준공한다는 목표입니다.



앞서 확정된 11차 전기본에는 총 2.8GW 규모의 대형 원전 2기와 2035년까지 0.7GW 규모의 소형모듈원자로, SMR 도입 계획이 포함돼 있습니다.



앞서 김 장관은 취임 뒤 신규 원전 건설은 국민 공론화가 필요하다며 신중한 입장을 보여, 기존 계획의 백지화 전망이 우세하기도 했습니다.



김 장관은 하지만 지난 7일 신규 원전 관련 토론회에서 국내에서 원전을 짓지 않겠다면서 원전을 수출하는 건 궁색했다며 신규 원전 건설 가능성을 내비치기도 했습니다.



정부는 결국, AI 산업 확대에 따른 전력 수요 급증과 에너지 안보 현실을 고려해 원전 건설을 다시 공식화했습니다.



정부가 의뢰해 최근 실시된 여론조사에서는 응답자의 60% 이상이 신규 원전 건설 추진에 찬성하는 것으로 나타나기도 했습니다.



정부가 결국 입장을 바꿨지만 대형 원전 건설 기간은 14년 가까이 걸려, 지금 바로 부지를 선정한다고 해도 계획에 맞춰 준공하기에는 시간이 빠듯한 상황입니다.



기후부는 앞으로 지속적으로 국민 의견을 수렴해 원전 건설을 추진하겠다고 밝혔습니다.



