[자막뉴스] 또 총격 사망에 들끓는 분노…트럼프는 "이건 다 민주당 탓"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이민 단속 과정에서 미국 시민 2명이 잇따라 숨진 사건의 책임을 민주당에 돌렸습니다.



트럼프 대통령은 현지시간으로 어제 자신의 SNS에 올린 글에서 공화당이 이끄는 주와 도시에선 이민자 추방이 "평화롭고 매끄럽게" 진행되고 있다고 주장했습니다.



그러면서 민주당이 운영하는 피난처 도시와 주는 이민세관단속국, ICE와 협력하기를 거부하고 있으며, 좌익 선동가들이 최악 중 최악인 사람을 체포하려는 ICE의 작전을 위법하게 방해하도록 장려하고 있다고 썼습니다.



트럼프 대통령은 "민주당은 불법 이민 범죄자들을 우선한다"며 이 혼돈의 결과로 미국 시민 2명이 목숨을 잃게 됐다고 주장했습니다.



앞서 미국 시민 르네 굿과 알렉스 프레티가 ICE 요원의 총에 맞아 숨진 사건이 발생한 미네소타주 미니애폴리스에서는 민주당 소속 주지사와 시장이 대규모 ICE 요원 투입에 반대하고 있습니다.



미니애폴리스 총격 이후 강경 이민 정책이 과하다는 비판 여론이 높아졌고, 공화당에서조차 비판의 목소리가 나오며 진상 규명 요구가 이어지는 분위기입니다.



하지만 연방정부는 사망자들을 '테러리스트'로 규정하며 단속 방해가 문제라는 입장을 고수하고 있습니다.



