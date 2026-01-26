'동상이몽2' 김지유 플러팅에 겁먹은 서장훈…"살짝 무서운데?"

'동상이몽2' 개그우먼 김지유의 플러팅에 서장훈이 겁을 먹는다.



26일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2–너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화, 신기루, 풍자가 러닝 크루를 결성해 혹한기 한강 러닝에 나서는 모습이 그려진다.



이날 방송에는 개그우먼 김지유가 스페셜 MC로 출연해 존재감을 드러낸다. 연애 콘텐츠마다 수백만 조회 수를 기록하며 화제를 모아 온 '자칭 플러팅 고수' 김지유는 앞서 진행된 스튜디오 녹화에서 MC 서장훈을 상대로 기습 플러팅 시범을 선보였다. 그러나 정작 서장훈은 "살짝 무서운데?"라며 겁먹은 반응을 보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이어 김지유는 배달음식 기프티콘을 선물했으나 배달비까지 요구했던 전 남자친구의 일화를 공개해 모두를 충격에 빠트렸고, '플러팅 고수' 수식어와는 상반된 연애 흑역사에 현장이 술렁였다는 후문이다.



한편, 40kg 감량에 성공한 홍윤화는 절친 신기루, 풍자와 함께 고도비만 타파 러닝 크루를 결성, 6km 완주를 목표로 한강 러닝에 도전했다. 체감 온도 영하 15도의 혹한 속에서 시작된 러닝은 초반부터 난관에 부딪혔다. 특히 하루에 '10보'만 걷던 신기루는 생애 첫 6km 러닝에 도전했지만, 출발과 동시에 무거운 발걸음과 가쁜 숨을 몰아쉬며 시작부터 위태로운 조짐을 보였다. 이를 지켜보던 스튜디오에서는 완주 가능성을 쉽게 예측할 수 없었다.



평소 헬스로 단련된 풍자는 선두로 치고 나가며 여유로운 모습을 보였고, "내가 여기 있으니까 션이다"라고 너스레를 떨며 분위기를 띄웠다. 그러나 신기루는 "앞이 보이지 않는다"며 중도 포기 위기에 놓였다. 이때 '러닝 코치'를 자처한 김민기가 특단의 조치를 꺼내 들며 반전이 펼쳐졌다. 김민기가 준비한 비장의 카드에 신기루는 다시 달리기 시작했고, 속도마저 빨라졌던 것. 과연 신기루를 뛰게 한 김민기의 초강수는 무엇일지, 웃음과 한숨이 교차한 홍윤화, 신기루, 풍자의 한강 러닝 6km 완주 도전은 방송을 통해 공개된다



김지유의 서장훈마저 겁먹게 한 플러팅 기술과, 홍윤화, 신기루, 풍자의 혹한기 6km 한강 러닝 도전기는 26일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



