'리틀 김연경' 손서연, 배구협회 최우수선수상 선정

▲ 작년 배구 U-16 여자아시아선수권 우승 이끈 손서연

지난해 16세 이하(U-16) 아시아선수권대회 우승을 이끈 한국 여자배구의 '리틀 김연경' 손서연(16·선명여고 입학 예정)이 대한배구협회(회장 오한남)의 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.오늘(26일) 배구협회는 손서연이 오는 28일 오후 5시 서울 송파구 방이동 올림픽파크텔에서 열리는 배구인의 밤 행사 때 최우수선수상을 받을 예정이라고 밝혔습니다.손서연은 작년 11월 요르단 암만에서 열린 U-16 아시아선수권에서 한국 여자팀의 주축으로 활약하며 1980년 대회 이후 45년 만에 아시아 여자청소년대회 우승에 앞장섰습니다.손서연은 이 대회에서 득점왕(141점)을 차지하며 대회 MVP와 함께 아웃사이드 히터상을 수상했습니다.다음 달 경해여중을 졸업하는 손서연은 U-16 아시아선수권 우승을 합작한 같은 학교 세터 이서인과 나란히 선명여고에 진학합니다.U-16 여자 대표팀은 협회 선정 최우수단체에 올랐고, 당시 U-16팀을 이끌었던 이승여 금천중 감독은 최우수지도자로 뽑혔습니다.또, U-16 아시아선수권 우승 멤버인 장수인(경남여중)과 지난해 새내기 거포로 맹활약했던 윤경(인하대) 등 13명은 우수선수로 선정됐습니다.이밖에 유석철·박병래 전 협회 부회장과 조영호 한국배구연맹 총재 특보 3명은 특별 공로패를 받습니다.(사진=아시아배구연맹 페이스북 캡처, 연합뉴스)