BTS 투어에 관광업계 들썩…"외국인 부산 여행 검색량 2,375%↑"

▲ 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 4월 고양을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 각국에서 82회에 걸쳐 대규모 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)을 예고한 가운데 공연 개최지를 중심으로 관광업계가 덩달아 들썩이고 있습니다.소속사 빅히트뮤직이 글로벌 숙박 플랫폼 호텔스닷컴을 인용한 자료에 따르면 지난 14일 방탄소년단의 투어 계획 발표 이후 48시간 동안 해외에서 서울로 향하는 여행 검색량은 전주 대비 155% 증가했습니다.특히 오는 6월 데뷔 기념일에 공연이 열리는 부산의 검색량은 무려 2천375% 급증했습니다.일본, 홍콩, 타이완 등 아시아 주요 지역에서 부산을 찾는 여행 검색량도 수천% 이상 증가했습니다.아울러 서울과 부산을 목적지로 한 국내 여행 검색량 역시 각각 190%, 3천855% 늘었습니다.방탄소년단은 이번 투어를 통해 전 세계 34개 도시를 찾는데, 이들이 찾을 해외 지역 역시 여행 검색량이 급증하고 있습니다.브라질 라디오 밴드뉴스 FM은 오는 10월 상파울루 공연과 관련해 "투어 발표 이후 상파울루행 버스표 검색량이 직전 대비 600배 이상 증가했다"고 보도했습니다.영국 일간지 가디언은 개최지의 관광·숙박·소비 증가 등 방탄소년단 투어가 가져올 경제적 파급력에 주목했습니다.이번 투어가 "북미 전역의 도시 경제에 큰 영향을 미칠 수 있는 수준의 글로벌 이벤트"라고 평가했습니다.가디언은 전문가들 말을 인용해 "일반적으로 다른 지역에서 온 콘서트 관람객은 티켓 가격의 약 3.4배를 여행과 관광으로 지출한다"며 "그러나 이러한 평균치는 방탄소년단에게는 적용되지 않는다. 이들은 그 수치를 훨씬 뛰어넘을 것이고, 이번 투어의 경제적 파급력이 어느 정도에 이를지 가늠하는 것조차 쉽지 않다"고 전했습니다.방탄소년단은 한국의 이미지 제고에도 기여하는 걸로 조사됐습니다.문화체육관광부가 발표한 '2025년 대한민국 국가 이미지 조사'에서 이들은 '한국 이미지에 긍정적인 영향을 준 한국인' 1위에 선정됐습니다.멤버 정국은 이 순위에서 솔로 가수로는 가장 높은 6위에 올랐습니다.방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발표합니다.앨범에는 팀의 정체성, 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 신곡 14곡이 수록됩니다.이들은 앨범 발매 다음 날인 3월 21일 서울 광화문광장에서 활동 재개를 기념하는 대규모 공연을 개최합니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)