'흡수합당론' 해석에 조국혁신당 "강력 유감"

▲ 조국혁신당 서왕진 원내대표

조국혁신당은 더불어민주당이 제안한 합당의 방식이 사실상의 '흡수합당론'으로 비치는 것에 대해 오늘(26일) 강한 유감을 표했습니다.서왕진 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 민주당 조승래 사무총장의 어제 발언을 겨냥, "본격적인 통합 논의 시작 전에 오해가 형성되는 것에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔습니다.조 사무총장은 어제 기자간담회에서 '민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당의 DNA도 잘 섞이게 될 것'이라는 입장을 밝힌 바 있습니다.서 원내대표는 "이 언급은 당명 고수 의견과 함께 흡수합당론으로 해석되고 있다"며 "통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치 연합이 돼야 한다"고 강조했습니다.이어 "'시스템 에러'를 불러일으키는 DNA를 제거하고 새로운 혁신의 DNA를 만드는 과정이어야 한다"며 "혁신당의 DNA가 훼손되지 않고 거대하게 증폭될 수 있는 길이면, 그것이 국민께 희망이 제시하는 길이라면 어떤 가능성도 배제하지 않고 치열하게 고민하겠다"고 말했습니다.조국 대표 역시 정책적 선명성을 부각하며 '혁신당의 독자적 DNA 보존'에 대한 의지를 드러냈습니다.조 대표는 이재명 대통령의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침에 동의한다고 밝히면서도 "이것만으로는 부족하다"며 토지공개념 3법의 제·개정 추진을 강조했습니다.조국혁신당이 강조해 온 '사회권 선진국'을 위한 정책을 제시한 것으로, 조 대표가 언급한 '독자적 DNA의 보존과 확대' 원칙을 재확인한 걸로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)