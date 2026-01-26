[자막뉴스] '멸공'이라면서 사실은 '북중러 떡볶이'?…재료에 중국산 드러나 '비웃음'

문재인 정부를 공개적으로 비판했던 김상현 국대떡볶이 대표가 "멸공떡볶이를 출시했다"고 대대적으로 홍보하면서도, 정작 재료에는 중국산이 포함돼 있는 걸로 드러나 비난 여론이 일고 있습니다.



분식 프랜차이즈 브랜드 국대떡볶이를 운영하는 김 대표는 어제(25일) 자신의 소셜미디어에 "멸공떡볶이를 출시했다"며 "떡볶이로 계몽하자"고 했습니다.



기존 국대떡볶이와 맛은 같다면서 떡볶이떡과 떡볶이 소스를 개당 5천 원에 판매하는 구매링크를 올렸습니다.



기존 국대떡볶이 제품에는 소스 포장에 태극기가 그려져 있었는데 이번 신제품에는 소스 뿐 아니라 떡볶이떡 포장에도 태극기와 함께 성조기가 나란히 그려져 있습니다.



태극기와 성조기 아래엔 '한미동맹강화'라는 글귀도 적혔습니다.



떡볶이 포장에는 '멸공이 애국이다. 공산당 아웃'이라는 말이 적혀 있고, 100% 국내산 고춧가루를 사용했다고 강조하는 내용도 포함됐습니다.



하지만 이런 주장과 달리 재료에 중국산이 포함된 사실이 드러나면서 논란이 됐습니다.



원재료 및 함량 상세 정보를 보면 제품에 들어간 정제염은 중국산으로 표기돼 있고, 간장 분말에 사용된 탈지분유도 중국산이 들어간 걸로 확인됐습니다.



제품 판매 페이지에는 "멸공떡볶이인데 왜 중국산을 쓰냐", "옥수수 전분은 왜 러시아산인가. 북중러 떡볶이인가" 등 비꼬는 게시글이 이어지고 있습니다.



앞서 김 대표는 문재인 정부 당시 "공산주의자 대통령이 나라의 정체성을 바꾸려 한다"고 주장했고, 조국 전 장관에 대해선 "중국 공산당의 돈을 받았다"는 취지로 비판했다가 허위사실적시 명예훼손으로 고소당하기도 했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스부)