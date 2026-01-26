조현 "핵잠 협력, 동맹 기여"…미 콜비 "한국은 모범 동맹"

▲ 엘브리지 콜비 미 전쟁부 정책 담당 차관이 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 조현 외교부 장관과 조찬 회동을 마친 뒤 이동하고 있다.

조현 외교부 장관은 방한 중인 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 정책 차관과 조찬 접견을 하고 한미 정상회담 후속조치와 한반도 문제 등 동맹 현안에 대해 의견을 나눴다고 외교부가 밝혔습니다.외교부에 따르면 조 장관은 한미 정상회담에서 논의된 한국의 핵추진잠수함 도입과 관련해 "한국의 억제력을 강화함으로써 동맹에도 기여하는 협력"이란 점을 상기하고 양국 실무 차원에서 본격적 협의를 통해 구체적 이행 방안을 도출해 나갈 것을 강조했습니다.콜비 차관은 한국이 모범 동맹으로 한반도 방위의 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가한 것으로 전해졌습니다.외교부는 콜비 차관이 한미 정상 간 합의 사항이 속도감 있게 이행될 수 있도록 전쟁부 차원에서 적극적 역할을 해나가겠다고 했다고 전했습니다.양측은 또한 한미가 신정부 출범 초기부터 한반도 문제 관련 긴밀한 공조를 지속 중임을 평가하고, 앞으로도 굳건한 한미 연합 방위 태세를 유지하는 가운데 한반도 평화·안정을 위한 협력을 지속해 나가기로 했습니다.(사진=연합뉴스)