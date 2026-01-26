금값 고공행진에 금 투자 열풍…골드뱅킹·골드바 인기

▲ 골드바

금값이 고공행진을 지속하는 가운데 시중은행을 통한 금 투자도 인기를 끌고 있습니다.오늘(26일) 금융권에 따르면, KB국민·신한·우리은행의 이달 22일 기준 골드뱅킹 잔액은 총 2조 1천494억 원으로 집계됐습니다.지난달 말(1조 9천296억 원)보다 2천198억 원(11.4%) 증가했습니다.하나·NH농협은행은 이 상품을 취급하지 않습니다.골드뱅킹은 통장 계좌로 금을 사고파는 상품입니다.3개 은행 골드뱅킹 잔액은 지난해 3월 1조 원을 돌파한 데 이어 이달 들어 2조 원을 처음 넘어섰습니다.불과 10개월 만에 두 배로 불어났습니다.특히 금 가격이 상승세를 지속한 지난해 6월부터 이달까지 골드뱅킹 잔액도 6개월 연속 증가세를 이어왔습니다.이 상품이 최근 더 인기를 끈 것은 지정학적 불확실성 등에 세계적으로 달러 대신 안전자산인 금을 선호하는 분위기가 형성됐기 때문입니다.국제 금 가격은 오늘 사상 처음 온스당 5천 달러를 돌파했습니다.은행을 통해 금 현물을 구매할 수 있는 골드바 상품도 큰 인기를 얻고 있습니다.5대 은행에서 이달 1∼22일 판매된 골드바는 총 716억 7천311만 원어치로 집계됐습니다.지난달 월간 판매액(350억 587만 원)의 2배 수준입니다.이 중 KB국민·신한·하나·우리은행에서 같은 기간 판매된 골드바 중량은 286kg에 달해 지난달(133kg)의 2배를 훌쩍 넘었습니다.일부 은행은 수급 불안 문제로 개당 2억 7천만 원이 넘는 1kg 중량의 골드바만 취급하고 있지만, 실버바의 경우 가격 급등에 따른 품귀 현상 때문에 지난해 10월 20일 이후 판매가 무기한 중단된 상태입니다.한 시중은행 관계자는 "올해 들어 1kg짜리 골드바 수요도 크게 늘었다"며 "현재 공급이 부족한 상황으로, 수량이 확보되면 판매량도 더욱 늘어날 것"이라고 예상했습니다.전문가들은 최근 금 가격이 가파르게 오른 만큼 공격적인 투자는 위험할 수 있다고 경고했습니다.김정현 KB국민은행 WM투자상품부 수석차장은 "금은 안전자산이기도 하지만 변동성이 큰 자산"이라며 "가격 부담이 높아진 상황이라 변동성도 더 커질 수 있다"고 지적했습니다.그러면서 "금 같은 귀금속 투자는 자산의 5∼10% 이내 비중으로만 제한하기를 권해드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)