개혁 천하람 "이혜훈 사례, 검증 시스템 허점 여실히 드러내"

▲ 개혁신당 천하람 원내대표

개혁신당 천하람 원내대표는 청와대의 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 지명 철회에 대해 "통합이라는 키워드에만 집착해 인사검증 시스템의 허점을 여실히 드러낸 것"이라고 비판했습니다.천 원내대표는 오늘(26일) 최고위원회의에서 "최소한의 검증, 국민 눈높이를 통과하지 못한 썩은 인물을 써놓고 통합 인사라고 우기거나 검증 실패에 대해 통합 핑계를 대서는 안 된다"며, "청와대는 한 사람을 검증하는 데 막대한 인력과 자원, 인사 검증 시스템 전체를 활용할 수 있다. 특히 위장 전입, 위장 미혼 수법을 활용한 원펜타스 부정 청약은 주민등록초본, 등기부등본 등 인사 검증 자료만으로 충분히 의심이 가능했다"고 지적했습니다.이어 "청와대는 인사 검증 시스템이 부정청약 등을 놓친 것인지, 아니면 이혜훈 후보자의 비위를 알면서도 대통령의 정치적 목적을 위해 무리하게 임명을 강행했던 것인지 국민 앞에 명명백백하게 밝히라"며, "그래서 인사 검증 시스템의 보완이 필요한 것인지, 아니면 이재명 대통령의 의사결정에 문제가 있는 것인지를 파악하고 필요한 보완 조치를 해야 한다"고 강조했습니다.천 원내대표는 "지명 철회로 모든 잘못을 덮고 넘어가서는 안 된다. 특히 원펜타스 부정 청약은 명백한 불법 행위이자 범죄"라며 "직은 못 지키더라도 집은 지키겠다는 태도를 용인해서는 안 된다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)