이준석 "종편 규제, 권력 불편한 보도 있어야 민주주의 작동"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

이준석 개혁신당 대표는 정부가 종합편성채널의 과도한 시사 보도 편중을 지적한 데 대해 "권력이 불편해하는 보도가 있어야 민주주의가 작동한다"고 비판했습니다.이 대표는 오늘(26일) 최고위원회의에서 "이재명 정부가 종편의 시사 보도를 줄이라고 요구하고 있다"며, "국민들이 뉴스를 찾는 이유는 방송사가 정치 쇼를 좋아해서가 아니다. 부패한 정부가 관심사를 제공하고 있기 때문"이라고 말했습니다.또 "(종편 규제 시도는) 달리는 차에서 브레이크를 떼어내고 충돌 방지 장치를 하나씩 제거하는 것과 같다"고 비유하며, "급커브가 오고 장애물이 나타났을 때, 그때는 이미 늦는다"고 지적했습니다.이 대표는 "푸틴의 러시아는 비판 언론을 장악한 뒤 뉴스 대신 오락 프로그램으로 채웠고, 오르반 빅토르의 헝가리는 '균형 보도'라는 모호한 잣대로 비판 언론에 벌금을 매기고 면허를 취소했다"며, "우연의 일치라고 하기엔 너무도 정확하게 일치한다"고 강조했습니다.이어 "대한민국의 언론 자유가 중대한 위협에 직면해 있고, 그 위협은 청와대에서 오고 있다"며 "제발 거기만은 건드리지 말아 달라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)