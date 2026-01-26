'캐릭 매직' 맨유, 선두 아스널마저 3대 2로 격파…리그 4위

▲ 맨유의 지휘봉을 이어받은 마이클 캐릭 감독

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 사령탑 교체 효과를 톡톡히 보고 있습니다.팀의 '레전드' 수비형 미드필더 출신 마이클 캐릭(44) 감독이 지휘봉을 잡은 이래 2위 맨체스터 시티(맨시티)를 제압하더니, 이번엔 선두 아스널을 상대로 짜릿한 승리를 따내며 2연승을 내달렸습니다.맨유는 오늘(26일, 한국 시간) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과 2025-2026 EPL 23라운드 원정에서 3대 2로 이겨 정규리그 최근 2연승과 더불어 6경기 연속 무패(3승 3무)를 기록했습니다.라이벌 맨시티에 이어 연승을 거두며 '캐릭 매직'으로 불릴 만한 성과입니다.지난 18일 맨시티(승점 46)를 2대 0으로 물리치고 5위로 올라섰던 맨유(승점 38)는 이날 아스널(승점 50)도 돌려세우며 첼시(승점 37)를 제치고 4위로 올라섰습니다.지난 14일 후벵 아모링 감독의 뒤를 이어 이번 시즌 끝날 때까지 임시로 맨유의 지휘봉을 잡은 캐릭 감독은 부임 이후 선두권 팀을 잇달아 꺾으며 팀을 시즌 최고 순위로 이끌었습니다.축구 통계 전문 옵타에 따르면 EPL에서 1, 2위 팀과 연전에서 2연승을 따낸 것은 2010년 2월 에버턴 이후 맨유가 16년 만입니다.더불어 맨유는 2021년 3월 맨시티 원정 승리 이후 처음으로 원정에서 선두 팀을 눌렀습니다.1위 팀을 상대로 원정에서 3골 이상 터뜨린 것도 2018년 4월 맨시티전 3대 2 승리 이후 처음입니다.캐릭 감독은 아모링 감독이 고수했던 스리백 대신 포백 전술을 가동하며 팬들에게 연승을 선사했습니다.반면 아스널은 맨유에 3골을 내주며 121경기 연속 이어졌던 '한 경기 2실점 이하' 기록에 마침표를 찍었습니다.오늘 맨유는 전반 29분 만에 자책골로 먼저 실점하며 끌려갔습니다.마르틴 외데고르의 슈팅이 맨유 수비수 리산드로 마르티네스의 발에 맞고 굴절되며 골문으로 빨려 들어갔습니다.반격에 나선 맨유는 전반 37분 브라이언 음뵈모가 상대 패스를 가로챈 뒤 동점골을 터뜨려 균형을 맞췄습니다.이어 후반 5분 파트리크 도르구의 강력한 왼발 슈팅으로 2대 1 역전에 성공했습니다.아스널도 쉽게 물러서지 않았습니다.후반 39분 코너킥 상황에서 미켈 메리노가 골 맛을 보며 스코어는 2대 2가 됐습니다.무승부의 기운이 짙어지던 후반 42분 맨유의 결승골이 터졌습니다.주인공은 마테우스 쿠냐였습니다.중원에서 볼을 이어받은 쿠냐는 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들며 맨유에 승점 3을 선사했습니다.(사진=맨유 홈페이지 캡처, 연합뉴스)