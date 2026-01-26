천정부지 금값에 ETF 수익률 연초 이후 10% 훌쩍 넘어

▲ 골드바

국제 금값이 온스당 5천 달러를 돌파하는 등 고공행진하자 금 관련 상장지수펀드(ETF)의 수익률도 올해 들어 10%를 훌쩍 넘어섰습니다.오늘(26일) 언론에 따르면 'TIGER KRX 금 현물'은 연초 이후 지난 23일까지 12.13%의 수익률을 기록했습니다.또 'ACE KRX 금 현물'의 수익률은 10.90%, 'KODEX 금 액티브'는 13.11%, 'SOL 국제 금'은 12.63%로 집계됐습니다.'KODEX 골드 선물(H)'도 10.52%로 10%를 넘어섰습니다.금 관련 ETF가 높은 수익률을 기록한 이유는 국제 금값이 천정부지로 치솟고 있어서입니다.로이터통신은 한국 시간 26일 오전 8시 4분(그리니치 표준시 25일 오후 11시 4분) 기준 국제 금 현물 가격이 전장보다 0.75% 오른 온스당 5천19.85달러를 기록해 5천 달러를 돌파했다고 보도했습니다.금값이 오르자 은 가격도 덩달아 오르며 은 ETF도 높은 수익률을 나타내고 있습니다.국제 은값은 지난 23일 사상 처음으로 온스당 100달러를 넘어섰으며, 한국시간 26일 오전 8시45분 기준으로 온스당 104.8413달러에 거래되고 있습니다.'KODEX 은 선물(H)'은 올해 들어 27.86% 상승하기도 했습니다.이처럼 금과 은 ETF 가격은 이미 많이 오른 상태이지만 개인 투자자는 여전히 강한 매수세를 보이고 있습니다.개인 투자자는 올해 들어 'ACE KRX 금 현물'을 1천399억 원, 'TIGER KRX 금 현물'은 620억 원 각각 순매수했습니다.'KODEX 은 선물(H)'은 2천653억 원 순매수했습니다.코스피가 5천을, 코스닥 지수는 1천을 각각 넘어서며 증시가 활황을 띠자 주식시장에 자금이 몰리고 있지만, 대표적인 '안전 자산'으로 꼽히는 금과 관련한 ETF에 대해서도 투자자들의 관심은 식지 않고 있는 것입니다.증권가는 이 같은 귀금속 가격 상승의 배경으로 최근 들어 한층 더 커진 지정학적 불안을 꼽았습니다.옥지회 삼성선물 연구원은 "귀금속은 달러 약세와 지정학적 불안으로 이중의 상승 압력을 받았다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령은 (현지 시간으로 지난 22일) 만일의 사태에 대비해 미국 대형 함대가 이란으로 향하고 있다고 언급했는데, 미국이 무력으로 정권 전복을 시도할 것이라는 우려가 커지면서 귀금속 가격이 급등했다"고 전했습니다.황병진 NH투자증권 연구원은 "미국 연방준비제도의 통화 정책 '완화' 기조 아래 골드바와 ETF 같은 투자 수요와 외환 보유고 다변화를 위한 중앙은행의 매수세가 금 가격 강세의 원동력"이라고 진단했습니다.그러면서 그는 "2023년 9월을 끝으로 '긴축'에서 '완화'로 전환된 연준의 통화 정책 기조가 유지되는 한 금 가격은 5천 달러를 넘어 연내 6천 달러까지도 도달할 수 있다"며 "올해 금 투자 '비중 확대' 의견을 유지한다"고 말했습니다.