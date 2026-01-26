'반도체 쏠림' 작년 수출의 4분의 1…승용차의 갑절 웃돌아

▲ 지난 14일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다.

작년 우리나라 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 25%에 달한 것으로 나타났습니다.관세청이 오늘(26일) 발표한 '수출입 통계로 본 2025년 대한민국'에 따르면 작년 우리나라 수출은 전년 대비 3.8% 증가한 7천49억 달러로 사상 처음 7천억 달러를 돌파했습니다.수입은 6천318억 달러로 보합세를 보였고, 무역수지는 777억 달러 흑자를 기록해 2017년 이후 최대 규모를 기록했습니다.수출 증가세는 반도체가 이끌었습니다.작년 반도체 수출액은 1천753억 달러로 전년 대비 21.9% 늘며 2년 연속 최대 실적을 경신했습니다.전체 수출의 24.7%를 차지했는데, 2위 품목인 승용차(685억 달러)의 두 배를 넘는 규모입니다.반도체는 수입에서도 775억 달러를 기록하며 원유를 제치고 최대 수입 품목에 올랐습니다.본격적인 인공지능(AI) 시대로의 전환이 수출입 구조 전반에 반영됐다는 게 정부의 평가입니다.주요 수출 품목 가운데 승용차는 미국의 관세 정책 등 악재에도 불구하고 유럽연합(EU)과 캐나다 등으로 수출이 늘며 전년 대비 0.3% 증가했습니다.반면 철강제품과 석유제품 수출은 각각 4.5%, 9.4% 감소했습니다.반도체·승용차·철강·석유제품·선박 등 5대 품목은 전체 수출의 51.7%를 차지했습니다.수출 시장은 뚜렷한 다변화 흐름을 보였습니다.작년 우리나라 수출 대상국은 210개국으로, 이 가운데 121개국에서 수출이 증가했습니다.수출 1·2위 지역인 중국과 미국으로의 수출은 각각 1.7%, 3.8% 감소했지만, EU와 베트남, 타이완으로의 수출이 각각 3.0%, 7.6%, 44.4% 늘며 감소분을 상쇄했습니다.특히 동남아 수출은 전년 대비 12.8% 증가했습니다.관세청은 "미국 관세 정책으로 인한 어려움 속에서도 정부의 대미 통상 협상과 기업의 수출 다변화 노력으로 피해를 최소화할 수 있었다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)