젤렌스키 "모두 타협 필요"…종전 3자 회담에 접점 찾기 본격화

▲ (왼쪽부터) 푸틴 러시아 대통령, 트럼프 미국 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령

미국이 중재하는 우크라이나 종전 3자 회담과 함께 전쟁 당사국의 타협점 모색이 본격화하고 있습니다.협상의 양대 난제인 서방의 우크라이나 안전 보장, 우크라이나와 러시아의 새 국경 획정에서 3국이 접점을 찾을지가 관건입니다.외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 25일(현지 시간) 리투아니아 빌뉴스에서 열린 기자회견에서 미국과 우크라이나가 합의한 우크라이나 안전보장안이 마무리됐다고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 "안전 보장에서 우리에게 가장 중요한 것은 미국의 안전보장 확약"이라며 "서류는 100% 준비됐고 우리는 우리 파트너들과 서명할 날짜와 장소가 확정되길 기다리고 있다"고 말했습니다.그는 서명을 마친 문건은 비준을 위해 미국과 우크라이나 의회에 보낼 것이라고 절차를 설명했습니다.안전보장안은 종전 후 러시아 재침공을 막기 위해 우크라이나와 서방이 체결할 방위협정으로 종전 협상의 핵심 쟁점 가운데 하나입니다.현재 안전보장안은 우크라이나의 대러시아 방어체계 구축을 위한 미국과 유럽의 장기적인 군사 지원을 담고 있는 것으로 전해집니다.미국과 우크라이나가 사실상 마무리한 안전보장안에 전쟁 당사국인 러시아가 동의하는지는 불투명합니다.러시아는 전날 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국, 우크라이나와 3자 회담을 마친 뒤 서방군의 우크라이나 주둔에 반대한다고 밝혔습니다.이는 유럽 주요국들이 우크라이나 안전보장안의 일부로 결의한 역할을 완전히 거부하는 기존 원칙을 되풀이한 것입니다.영국, 프랑스, 우크라이나 정상은 이달 초 '의지의 연합' 정상회의를 마친 뒤 우크라이나에 다국적군을 배치한다는 의향서에 서명했습니다.이는 우크라이나 영토에 '인계철선'(피격 시 자동개입 장치)을 설치하는 방식으로 우크라이나의 방어와 재건, 서방과의 전략적 연대를 보증할 조치로 주목돼왔습니다.안전보장안이 완료됐다는 젤렌스키 대통령의 이날 발언은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 상대로 타협을 압박하려는 것으로 관측됩니다.그간 푸틴 대통령이 서방의 동유럽 세력 확장을 우크라이나 침공의 근본 원인으로 들고 서방 군대의 우크라이나 주둔을 종전 협상에서 논외로 간주해왔기 때문입니다.서방의 우크라이나 안전 보장과 함께 종전 협상의 양대 난제로 거론되는 영토 문제, 즉 새 국경선 설정안은 여전히 헛바퀴를 돌았습니다.젤렌스키 대통령은 러시아 협상단이 우크라이나 동부를 달라고 강력하게 요구했지만 우크라이나는 영토 보전이라는 원칙을 들어 러시아의 요구에 미동도 하지 않았다고 밝혔습니다.러시아는 2022년 2월 전쟁 발발 이후 줄곧 우크라이나에 돈바스(우크라이나 동부 루한스크주와 도네츠크주) 전체를 포기하라고 압박하고 있습니다.우크라이나는 루한스크주 전체와 도네츠크주 대부분을 러시아에 점령당했으나 도네츠크주 일부 요새 지역에서 버티고 있습니다.안보 전문가들은 우크라이나가 이 지역을 내주면 동부 최후 저지선이 무너져 러시아의 재침공 위험이 현격히 커진다고 보고 있습니다.젤렌스키 대통령은 새 국경선 획정에 대한 우크라이나와 러시아의 입장이 근본적으로 다르다고 확인했습니다.그는 "미국이 타협점을 찾으려고 노력하고 있다"며 미국을 비롯한 협상 당사국이 반드시 타협할 준비가 돼야 한다고 덧붙였습니다.미국의 중재로 전쟁 당사국인 우크라이나, 러시아가 참여하는 3자 회담은 다음 달 1일 UAE 아부다비에서 재개됩니다.