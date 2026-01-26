[정치쇼] 박지원 "정청래 사과 후 전 당원 투표 하면 합당 무난히 될 것"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 철회했습니다. 여당 입장에서는 다행스러운 일일까요? 그리고 조국혁신당의 합당, 이거는 또 어떻게 되는 걸까요? 이것도 여당 입장에서는 좋은 일일까요? 이런 등등의 질문을 안고 예고해 드린 대로 더불어민주당 박지원 의원님과의 인터뷰 진행해 보도록 하겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶박지원 : 예, 안녕하세요.▷김태현 : 의원님, 먼저 이 질문부터 좀 드릴게요. 이해찬 전 총리가 어제 베트남 현지에서 돌아가셨던데 두 분의 인연도 오래되셨잖아요. 박지원 의원님께 이해찬 전 총리는 어떤 분이셨나요?▶박지원 : 돌아가시기 전에, 한 3주 전에 저랑 점심을 하면서도 여러 얘기를 했고 저에 대해서도 많은 격려 말씀을 주셨는데 김대중 대통령께서 백낙청 교수, 한승헌 감사원장 등 재야 인사들을 스물다섯 분을 동교동으로 초치해 가지고 도시락을 잡수면서 토론을 했어요.▷김태현 : 집권하시기 전에요?▶박지원 : 아니, 퇴임 후에요.▷김태현 : 퇴임 이후에요.▶박지원 : MB가 대통령 당선될 때. 우리 민주당 후보로 누가 적임자냐 이런 얘기를 했는데 김대중 대통령은 백낙청 교수가 좀 나가셨으면 좋겠다 하는 생각을 많이 가져서.▷김태현 : 대선에요?▶박지원 : 저를 보내서 의사 타진을 하니까 백낙청 교수님은 절대 아니다 이렇게 얘기를 하셔서 그 토론 결과 이해찬이에요.▷김태현 : 언제 대선을 말씀하시는 거예요?▶박지원 : 그러니까 정동영 후보가 나갈 때지.▷김태현 : 그때. 노무현 정부 시절에 이명박 대통령 되던 그 선거 말씀하시는군요.▶박지원 : 그렇죠. 그러니까 그 스물다섯 분이 한 사람도 토를 달지 않고 이해찬의 경력, 실력, 경륜 이런 걸로 봐서 또 정체성이 가장 뚜렷한 분이기 때문에 이해찬으로 하자. 그런데 단 그의 성깔이 문제다 이런 얘기를 해서 이제 제가 그렇게 보고했어요. 모두가 이해찬입니다. 단 성깔이 문제라고 합니다. 그랬더니 백낙청 교수께서 어떻게 우리는 2시간 반 동안 토론한 것을 박지원 대변인은 그렇게 딱 핵심을 짚어서 얘기를 하느냐 그런 얘기도 있었습니다마는 아무튼 김대중 대통령께서 이해찬 대표를 만나서 지금 여기서 나온 얘기를 그대로 해라. 그래서 제가 전달을 했어요. 그래 가지고 경선에 임했는데 결국 정동영, 손학규, 이해찬. 3위에 머물러서 대통령 출마를 못 했는데 사실 이해찬 총리는 독재 권력으로부터 많은 탄압도 받았지만 원칙을 버린 적이 없고 워낙 진짜 깨끗하신 분이에요. 어떤 문제도 돈하고 관계되는 일, 그때는 정치자금이 굉장히 복잡했잖아요.▷김태현 : 하긴 구설 기사도 없었어요.▶박지원 : 없습니다. 그래서 참 강직하고 깨끗한 그런 정치인이었고 우리 민주당도 필요로 하지만 대한민국도 필요로 하는 분이 너무 일찍 가셨다. 그래서 저도 충격이 심합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 다음 주제를 좀 보도록 하겠습니다, 의원님. 이혜훈 후보자 지명 철회한 거요, 대통령이. 어떻습니까? 이거 통합의 정치라는 틀에서 봐야 한다 이렇게 그동안 말씀을 해 오셨는데 대통령의 결정은 잘한 결정입니까 아니면 조금만 더 지켜보지라는 아쉬움이 좀 있으세요?▶박지원 : 이재명 대통령이 이혜훈 후보자를 지명하면서 국민이 청문회.▷김태현 : 어떻게 평가했는지.▶박지원 : 그걸 보자고 했는데 제가 아마 민주당에서 유일하게 이혜훈 후보자를 옹호했어요. 변명했어요. 그 문제에 대해서 저는 사과를 드립니다. 그렇지만 어떻게 됐든 청문회 결과를 보니까 또 그 사이 언론과 여야에서 지적한 내용을 보니까 너무 심했다. 그래서 결국 민심이 역시 정치는 이기지 못한다, 정치는 민심을 이기지 못한다 해서 지명 철회를 하신 것은 결국 국민의 의사를 존중하고 잘하신 일이죠. 그렇지만 저는 함에도 불구하고 이재명 대통령이 인사의 폭에 운동장을 넓게 쓰는 그래서 통합의 정치를 하는 그런 인사는 앞으로도 계속돼야 된다 이런 생각을 갖습니다.▷김태현 : 의원님이 이혜훈 장관 후보자 애초에 지명했던 거를 통합의 정치라는 큰 틀에서 봐야 한다는 거는 그런 대통령 대의가 있기 때문에 인사 검증 기준을 다른 후보에 비해서 조금 낮추더라도 이해는 해 줘야 된다 이런 취지셨었겠는데. 그렇죠?▶박지원 : 그렇죠. 그렇기 때문에 달을 보고 손가락을 보지 말자. 그리고 저는 이혜훈 후보자도 그 정도였으면 자기가 받지 말았어야 돼요. 그렇지만 우리가 생각할 때 국민이 그 당에서 다섯 번씩 공천을 줄 때는 그렇게까지 하자가 있는 것은 몰랐죠.▷김태현 : 어쨌든 의원님이 보시기에도 이거 아무리 기준을 낮게 잡아도 저건 통과할 수 없겠다 이렇게 판단하신 거잖아요, 의원님도.▶박지원 : 저도 뭐 꼴뚜기도 낯짝이 있는데 막판에 가서는 이혜훈 후보자가 전화 와서 이걸 좀 해명해 달라고 해도 제가 하지 않았어요.▷김태현 : 그러면 이혜훈 후보자가 의원님께 전화해서 구원요청을...저 좀 구해 주세요 이렇게 부탁했던 거예요?▶박지원 : 많은 것을 상의했죠. 가슴 아픕니다.▷김태현 : 그러셨구나. 의원님의 도움을 청했던 건데 의원님 보시기에는 어떤 의혹이 제일 결정적이었다고 보세요?▶박지원 : 아무튼 보수의 민낯이 드러난 거예요.▷김태현 : 보수의 민낯이요?▶박지원 : 진짜 몇 백억 재산가가 모든 것은 다... 특히 자식들 이런 문제에 대해서는 부관참시할 필요 뭐 있어요. 아무튼 물러갔으니까 앞으로 건강 유의하시고 또 다른 기회를 봐야죠.▷김태현 : 의원님, 하나만 더 질문드리면 안 돼요? 이혜훈 후보자가 의원님께 의논했을 때 뭐를 제일 걱정하던가요?▶박지원 : 그러한 내용이 아닌데 오해다. 그래서 마지막에 아들과 며느리 관계를 얘기해서.▷김태현 : 원펜타스 관련해서요?▶박지원 : 어떻게 어머니가 살려고 자식들한테 그런 것을 넘길 수 있느냐. 차라리 나 같으면 내가 가지고 가겠다. 그런 얘기를 했습니다.▷김태현 : 의원님께서 조언을 그렇게 주셨군요. 후보자가 안고 그냥 가야지 그걸 자식한테.▶박지원 : 그렇죠. 자기 잘되려고, 자기 살려고 자식들한테 피해를 주는 그건 아니죠.▷김태현 : 그런데 후보자가 말을, 의원님의 조언을 듣지는 않았네요. 청문회 보니까.▶박지원 : 말을 안 했지. 아니, 청문회에서는 얘기했죠. 그렇지만 사전에는 말씀 안 했죠.▷김태현 : 알겠습니다. 기획예산처 장관, 굉장히 중요한 자리를 통합 차원에서 보수 진영에서 일하던 사람을 지명한 건데 이제 또 찾아야 되잖아요. 기획예산처 장관, 이 중요한 자리를.▶박지원 : 그렇죠.▷김태현 : 어떻습니까? 역시 통합 차원에서 야권 인사 중에서 찾는 것이 맞다고 보세요 아니면 이제 그런 것 없이 그냥 관료를 등용하든지 이렇게 하는 게 맞다고 보세요?▶박지원 : 그러한 인사는 계속되는 것이 좋지만 지금 현재 기획예산처 장관은 신설 부서인데, 불리한 부서인데 너무 공백이 오래되고 현 차관이 아주 잘하고 있지만 차관을 장관으로 승격시키든지 적당하고 좋은 인물을 찾아야지 그렇게 보수에서 찾는다 하는 공식은 가지고 올 필요가 없다고 생각합니다.▷김태현 : 대통령이 여전히 통합 인사를 계속하겠다고 하니까 다음 또 인사가...▶박지원 : 그렇게 하셔야 돼요.▷김태현 : 다음 인사가 있으면 또 보수 진영의 인물을 데려다가 기용할 수도 있잖아요, 의원님.▶박지원 : 그렇죠.▷김태현 : 의원님도 그거를 찬성하시는 거고.▶박지원 : 그렇죠. 제가 말씀드렸지만 김대중 실사구시 인사가 중앙정보부, 당신을 죽이려고 했던 간부를 임용해서 통일부 장관. 그 입에서 햇볕정책이 나왔잖아요. 또 비서실장 김중권, 국정원장 이종찬. 다 그분들이 민정당 출신 아니에요. 그분들과 함께 김대중 정부가 성공했지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 대통령이 되면 윤석열처럼 충암고등학교, 검찰, 극우 인사 이렇게 자꾸 좁아지지 말고 좀 중도로 옮기면서 크게 좋은 인재를 등용해서 통합의 정치를 했으면 좋겠다, 그것이 성공의 길이다 이렇게 말씀드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 민주당 당내 이슈를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 조국혁신당과 합당, 이거 지방선거 전에 잡음 없이 잘 마무리될 수 있을까요?▶박지원 : 지금 현재 잡음이 있는 건 사실입니다. 그렇지만 합당은 늘 절차상 극비리에 추진하고 있기 때문에 문제가 있는 게 맞아요. 제가 원내대표 할 때 손학규 당 대표가 소위 문재인, 이해찬, 혁신과 통합. 통합, 거기하고 통합하면서 의원총회를 소집했는데 저는 의총장에 있는데 기자실에서 통합을 발표하고 올라왔어요.▷김태현 : 의원님도 원내대표인데.▶박지원 : 저는 몰랐죠. 그러니까 아주 큰소리가 나면서 많은 잡음이 있었어요. 사실 3당 통합, 노태우 대통령이 진보적인 김영삼 총재 등과 합당할 때는 비밀리에 할 수 있겠죠. 그래서 그때도 노무현, 김정길 이런 분들이 YS를 따라가지 않고 나와 가지고 결국 노무현 대통령 되고 김정길 장관하고 새로운 정권을 창출했잖아요. 그런데 이번에는 거의 가치관이, 목표가 같은 또 지난 총선에서도 지난 대선에서도 협력해 가지고 승리한 그러한 진보 대 진보가 통합하기 때문에 정청래 대표가 좀 당 지도부하고 사전에 얘기를 했어도 문제가 없었을 건데 너무 절차상 하자가 있는 거예요.▷김태현 : 미리 지도부랑 공유하지 않은 것들.▶박지원 : 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이언주, 황명선, 강득구 이 최고위원 세 분도 그러한 것을 지적하고 우리 민주당이 건전한 건강한 그런 당이 되는 것 같아요. 28명의 초재선 의원들이 반대 성명을 냈는데.▷김태현 : 그것도 그럴 수 있다?▶박지원 : 그럴 수 있죠. 그러나 저는 정청래 대표가 그러한 절차를 어긴 것은 통합을 위해서 그렇게 한 것은 사과한다. 그렇지만 같이 갈 수 있기 때문에 이제 최고위에서 의결됐다고 하더라도 당무회의, 중앙위원회, 전당대회에서 전 당원 투표로 결정됩니다. 그렇기 때문에 찬반은 가지고 가되 저는 무난히 통합이 될 것이다 그렇게 봅니다.▷김태현 : 근데 의원님...▶박지원 : 저는요. 정청래 대표가 처음에 조국 대표와의 통합을 반대할 것으로 알았어요.▷김태현 : 왜죠?▶박지원 : 왜냐하면 잠재 라이벌이기 때문에. 그래서 정청래 대표가 그렇게 선언해서 정청래 대표가 정치를 크게 보고 있구나 그렇게 생각했는데 절차상의 하자를 지적하는 것은 지도부나 의원들한테 사과하고 또 전 당원 투표로 물어보면 통합은 무난히 될 것 같습니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 그냥 민주당 입장에서요. 지방선거 전에 지금 하는 게 민주당에 좋은 거예요?▶박지원 : 좋죠.▷김태현 : 선거를 앞두고 있어서.▶박지원 : 예, 선거 앞두고 왜 같이 가려면서 분리돼서 해요? 그것보다는 통합해서 좋은 사람 공천해 가지고 승리의 길로 가야지. 저는 통합하지 않더라도.▷김태현 : 그래도 민주당이 이길 것 같아요.▶박지원 : 민주당이 승리해요. 그렇지만 더 큰 승리를 위해서, 더 큰 민주당을 위해서 같이 가는 것도 원칙이다 이렇게 봅니다.▷김태현 : 근데 의원님, 이게 최고위원 3명 그다음에 초선 의원 스물 몇 명이 반대...▶박지원 : 28명.▷김태현 : 28명. 그것뿐만 아니라 오늘 아침에 정치면 기사를 하나 보니까 민주당 핵심 지지층에서는 합당 절대 불가 주장도 나온다. 친문들을 얼마나 힘들게 쫓아내는데 다시 함께할 수 없다. 이런 글이 여권 성향 커뮤니티에도 도배돼 있다. 당원들도 이런...▶박지원 : 당원들도 저한테 문자 폭탄이나 전화가 많이 와요. 그렇지만 그렇기 때문에 소통을 해서 전 당원 투표로 결정하자. 저는 찬성하지만 당원들이 결정하면 되는 거예요. 반대하면 반대하는 거죠.▷김태현 : 의원님은 찬성이시고. 그럼 당원 투표를 통해서 부결될 수도 있다고 보세요?▶박지원 : 지난번에도 1인 1표제 부결됐었잖아요.▷김태현 : 그렇구나. 일각에서는 의원님, 이런 지적도 하잖아요. 대통령이 중도 보수까지 민주당의 영역을 넓히려고 운동장을 넓게 쓰려고 하고 있는데 조국 대표가 이끄는 조국혁신당이 들어오면 다시 민주당이 조국의 늪에 빠지는 거 아니냐, 중도층이 싫어하지 않을까라는 일각의...▶박지원 : 물론 그런 우려도 제주도에서 만난 이언주 최고위원도 그 얘기를 하시더라고요. 그렇지만 제가 볼 때는 진보 아니에요. 과거에는 조국혁신당이 선명했기 때문에 특히 호남에서 조국혁신당의 지지가 높았어요. 그렇지만 지금은 내란 청산, 3대 개혁에 우리 민주당이 더 선명하기 때문에 조국혁신당의 존재는 미미해요. 그렇지만 호남 같은 데서 더 큰 승리를 위해서는 통합해서 함께하는 것이 좋지 않냐. 총선도 함께했고 대통령 선거도 함께했고 지금도 같고.▷김태현 : 근데요. 어제 조승래 사무총장 기자간담회 하는 거 보니까 합당 과정에 지분 논의는 절대 없다 그렇게 얘기하던데. 근데 의원님, 합당할 때 보면 지분 논의가 없을 수는 없잖아요. 공천 때 배려해 주고 이런 거 절대...▶박지원 : 그러한 얘기는 과거의 정치입니다. 마치 공천헌금이 구석기 시대 정치라고 제가 조크를 하는데 과거에는 통합하면서 비례대표를 얼마 주고 당직을 이렇게 배분했는데 지금은 국민의 정치 의식이 얼마나 높아요? 그렇게 나눠 먹기? 이런 것은 용납되지 않습니다.▷김태현 : 그러면요. 조국혁신당의 상징과 같은 조국 대표. 조국 대표도 이번에 지방선거나 재보궐선거 이런 데 공천 어디 좀 주고 이런 거 없어요?▶박지원 : 조국혁신당의 조국 대표도 당원이 되면 정당한 경선을 해야죠. 그렇지만 이미 서울이나 부산, 이런 시장은 거의 지금 주자들이 결정되고 있잖아요. 그렇기 때문에 조국 대표는 지금 현재 그러한 곳에 가기는 굉장히 힘들 거예요.▷김태현 : 그럼 빈 데.▶박지원 : 그렇지만 보궐선거.▷김태현 : 국회의원.▶박지원 : 국회의원으로는 얼마든지 나갈 수 있는 길이 생긴다. 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 예를 들면 전재수 의원이 부산시장 후보가 되면 거기 전재수 의원의 지역인 부산 북강서갑, 조국 대표가 부산 출신이니까 그런 생각을 할 수 있나요? 민주당에서.▶박지원 : 그렇죠. 그러한 곳도 있고 수도권도 있고 많이 있잖아요.▷김태현 : 만약에 조국 대표나 정청래 대표가 의원님에게 어디를 가야 되나요, 어디를 보내야 되나요? 이렇게 의논한다면 의원님은 어디를 찍어주시겠어요?▶박지원 : 저한테 그런 의논 안 할 거예요.▷김태현 : 정치9단이신데. 민주당에서 제일...▶박지원 : 그것은 그때 봐야죠. 지금 현재 상황이 그렇게 결정적인 것은 아니잖아요. 많이 나와 있어요, 지금도. 평택도 나와 있고.▷김태현 : 평택. 평택도 가능하다고 보세요? 수도권인데.▶박지원 : 그렇죠, 수도권이니까.▷김태현 : 부산보다는 평택이 낫다?▶박지원 : 아니, 부산도 전재수 장관이 후보로 확정되면 거기도 나오고 또 평택도 나와 있고 지금 여러 곳이 나올 수 있잖아요. 또 자치단체장으로 의원들이 출마를 하면 그런 곳에 볼 수 있겠죠.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 야당 얘기 좀 해 볼게요. 장동혁 대표가 단식하고 박근혜 전 대통령이 등장하면서 단식이 종료가 됐거든요. 장동혁 대표의 저 8일간의 단식은 국민의힘에게 결과적으로 플러스입니까, 마이너스입니까, 아무것도 아닙니까?▶박지원 : 글쎄요. 우선 저는 국민의힘이 박근혜 대통령이나 이명박 대통령을 소환해서 그런 도움을 받는 것이 국민적 지지를 받을까? ▷김태현 : 박근혜 전 대통령이 등장해서 장 대표랑 같이 악수하고.▶박지원 : 저는 그게 아니라고 생각해요. 그분들은 이미 실패한 대통령이에요. 그리고 지금 장동혁 대표가 병원에 가서 건강 회복해서 곧 나온다는데 나오시는 것은 좋은 일이고요. 건강이 빨리 회복된 것도 좋은 일이고 그렇지만 한동훈 전 대표하고는 잘 안 되는 것 같아요. 안 돼요. 누군가는 한 사람이 떠나줘야 사는 거예요.▷김태현 : 둘은 도저히 같이 갈 수가 없다?▶박지원 : 저는 그렇게 봐요, 처음부터.▷김태현 : 그러면 장 대표가 돌아오자마자 한 대표 제명할 걸로 보시는 거죠?▶박지원 : 제명할 수밖에 없겠죠. 그리고 그전에 한동훈 대표는 빨리 간 보지 말고 자기 방향을 정해야 돼요. 그래서 아무래도 거기는 윤 어게인 하지 않잖아요.▷김태현 : 그렇죠.▶박지원 : 절연해서. 내란 세력과 어떻게 윤 어게인 합니까? 그러니까 그러한 건전한 보수 정당으로 남아가는 것이 훨씬 유리하다. 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 근데 잘리면 어떻게 할 수가 없잖아요.▶박지원 : 잘리면 작성하면 되는 거죠.▷김태현 : 새 집을 만들어라.▶박지원 : 새 집 지어야죠. 거기에 건전한 보수를 표방하는 국민의힘 의원들도 많잖아요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 마지막 질문인데요. 짧게 부탁드릴게요. 김건희 여사 오늘 선고거든요. 이번 주 수요일에요. 첫 선고 어떻게 전망하세요?▶박지원 : 구형보다 훨씬 많이 구형했으면 좋겠어요. 선고했으면 좋겠어요. 김건희가 나라를 망친 V0 아닙니까? 대통령 김건희를 엄벌함으로써 대한민국이 새로 태어난 계기가 돼야 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 더불어민주당 박지원 의원이었습니다. 의원님, 감사합니다.▶박지원 : 예, 감사합니다.