다카이치, 이시바보다 인기 높지만…자민당 득표 전망은 '글쎄'

김민표 기자
작성 2026.01.26
다카이치, 이시바보다 인기 높지만…자민당 득표 전망은 '글쎄'
▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 이시바 시게루 전 총리보다 높은 인기를 누리고 있지만, 다음 달 8일 중의원 선거(총선) 투표 의향 조사에서 집권 자민당을 찍겠다는 응답자 비율은 2년 전 이시바 내각 당시와 큰 차이가 없는 것으로 나타났습니다.

요미우리신문은 지난 23∼25일 1천34명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 다카이치 총리가 이끄는 내각 지지율이 한 달 전보다 4%포인트 하락한 69%였다고 보도했습니다.

이시바 전 총리는 2024년 10월 취임해 곧바로 중의원(하원)을 해산해 총선을 치렀으나, 여당은 대패했습니다.

당시 이시바 내각 지지율은 40∼50%대였습니다.

그에 반해 다카이치 내각은 출범 석 달이 지났는데도 지지율 60% 안팎을 유지하고 있습니다.

다만 이번 조사에서 비례대표 투표 정당을 물은 결과, 자민당에 표를 던지겠다는 응답자는 36%였습니다.

요미우리가 2024년 10월 총선 직전 진행한 조사에서는 비례대표 투표 시 자민당을 찍겠다는 비율이 39%였습니다.

아울러 이번 조사에서는 연령대가 낮을수록 다카이치 내각 지지율이 높지만, 젊은 층이 비례대표 투표에서 오히려 자민당 지지에 소극적인 것으로 파악됐습니다.

다카이치 내각 지지율은 18∼39세 79%, 40∼59세 75%, 60세 이상 58%였습니다.

하지만 비례대표 투표에서 자민당에 표를 주겠다는 비율은 18∼39세 33%, 40세 이상은 37%로 나타났습니다.

요미우리는 "다카이치 내각의 높은 지지율을 뒷받침하는 젊은 층과 무당파가 투표 의향에서는 자민당으로 유입되지 않고 있다"고 분석했습니다.

다카이치 내각 지지율이 이시바 전 정권보다는 높지만, 다음 달 총선에서 자민당에 투표하겠다는 유권자 비율이 2024년 10월과 비슷하다는 사실은 니혼게이자이신문(닛케이)이 TV도쿄와 함께 진행한 여론조사에서도 확인됐습니다.

다카이치 내각 지지율은 이달 하순 일부 여론조사에서 최대 10%포인트 하락했지만 여전히 50∼60%대로 높은 편이고, 자민당과 경쟁할 만한 강력한 야당도 없는 상황입니다.

제1야당 입헌민주당과 제3야당 공명당은 다카이치 정권에 대항해 최근 '중도개혁 연합'을 창당했지만, 투표 의향 조사에서는 자민당과 격차가 컸습니다.

요미우리 조사에서는 자민당 36%, 중도개혁 연합 9%였고 닛케이 조사에서는 자민당 40%, 중도개혁 연합 13%로 나타났습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
