'경찰민원24' 운영 개시…22개 민원 사이트 하나로 통합

개별적으로 운영되던 22개의 경찰 민원 사이트를 하나로 통합·연계한 통합 플랫폼 '경찰민원24'가 오늘(26일) 정식 운영을 시작했습니다.기존 유실물종합관리시스템과 교통민원24, 경찰민원포털시스템, 순찰신문고, 사이버범죄신고시스템 등 22곳에서 서비스되던 민원 52종을 한 곳에서 처리할 수 있게 된 겁니다.금융결제원 결제 시스템과 전자수입인지 납부 서비스를 도입해 민원 조회·신청 수수료 납부까지 모든 절차를 원스톱으로 처리할 수 있다는 게 경찰청의 설명입니다.경찰서에 직접 찾은 뒤 종이 서류를 발급받아 제출해야 했던 기존 절차에서 벗어나 다양한 경찰 민원을 비대면·온라인 방식으로도 처리할 수 있게 됐습니다.'경찰민원24' 플랫폼에선 '헤어진 가족 찾아주기 신청', '미납 과태료 조회', '경범죄 범칙금 납부' 등 온라인 처리 가능 민원을 86종까지 확대했습니다.또, 발급 가능한 모바일 전자증명서도 기존 5종에서 경비업 허가증과 어린이통학버스 신고증명서, 긴급자동차지정증 등 19종으로 확대됐습니다.플랫폼은 별도의 회원 가입 없이 간편인증이나 모바일 신분증, 공동인증서 등을 통한 간편 로그인을 제공합니다.포털 사이트에 '경찰민원24'를 검색하거나 주소창에 'https://minwon24.police.go.kr'을 입력하면 접속할 수 있습니다.스마트폰에서도 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 애플리케이션을 내려받는 형태로 이용할 수 있습니다.(사진=경찰민원24 사이트 캡처, 연합뉴스)