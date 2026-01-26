필리핀서 359명 태운 여객선 침몰해 7명 사망…215명 구조

▲ 여객선 침몰 사고 현장에 출동한 필리핀 해안경비대
필리핀 해상에서 359명이 탄 여객선이 침몰해 7명이 숨졌습니다.
26일(현지 시간) AP 통신과 인도 매체 타임스나우뉴스 등에 따르면 이날 새벽 필리핀 남부 민다나오섬 항구 도시 잠보앙가에서 술루주 졸로섬으로 향하던 여객선이 침몰했습니다.
이 사고로 7명이 숨지고 승객 215명이 현지 해안경비대에 구조됐으나 나머지 탑승객의 상태는 아직 알려지지 않았습니다.
구조된 생존자들은 사고 현장 인근에 있는 루손섬 이사벨라주 등지로 옮겨져 치료받고 있습니다.
사고 당시 이 여객선에는 승객 332명과 승무원 27명 등 359명이 타고 있었습니다.
필리핀 해안경비대는 여객선이 운항하던 중 기술적 문제가 발생해 침몰했다고 설명했습니다.
필리핀 해안경비대는 해군, 현지 어선 등과 함께 실종자를 수색하고 있습니다.
소셜미디어(SNS)에 공유된 영상에는 일부 승객이 구명조끼를 입은 채 바다에 떠 있다가 구조되는 모습이 담겼습니다.
일부 생존자는 선체에 구멍이 생긴 뒤 갑자기 여객선이 침몰했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.
7천여 개의 섬으로 이뤄진 필리핀에서는 선박 관리를 부실하게 하거나 과적 등 안전 규정을 지키지 않아 종종 해상 사고가 발생합니다.
1987년에는 여객선 도나 파스호가 유조선과 충돌한 뒤 침몰해 4천300여 명이 사망하면서 역대 최악의 해상 사고로 기록됐습니다.
(사진=타임스나우뉴스 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
