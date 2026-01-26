필리핀서 359명 태운 여객선 침몰해 7명 사망…215명 구조

▲ 여객선 침몰 사고 현장에 출동한 필리핀 해안경비대

필리핀 해상에서 359명이 탄 여객선이 침몰해 7명이 숨졌습니다.26일(현지 시간) AP 통신과 인도 매체 타임스나우뉴스 등에 따르면 이날 새벽 필리핀 남부 민다나오섬 항구 도시 잠보앙가에서 술루주 졸로섬으로 향하던 여객선이 침몰했습니다.이 사고로 7명이 숨지고 승객 215명이 현지 해안경비대에 구조됐으나 나머지 탑승객의 상태는 아직 알려지지 않았습니다.구조된 생존자들은 사고 현장 인근에 있는 루손섬 이사벨라주 등지로 옮겨져 치료받고 있습니다.사고 당시 이 여객선에는 승객 332명과 승무원 27명 등 359명이 타고 있었습니다.필리핀 해안경비대는 여객선이 운항하던 중 기술적 문제가 발생해 침몰했다고 설명했습니다.필리핀 해안경비대는 해군, 현지 어선 등과 함께 실종자를 수색하고 있습니다.소셜미디어(SNS)에 공유된 영상에는 일부 승객이 구명조끼를 입은 채 바다에 떠 있다가 구조되는 모습이 담겼습니다.일부 생존자는 선체에 구멍이 생긴 뒤 갑자기 여객선이 침몰했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.7천여 개의 섬으로 이뤄진 필리핀에서는 선박 관리를 부실하게 하거나 과적 등 안전 규정을 지키지 않아 종종 해상 사고가 발생합니다.1987년에는 여객선 도나 파스호가 유조선과 충돌한 뒤 침몰해 4천300여 명이 사망하면서 역대 최악의 해상 사고로 기록됐습니다.(사진=타임스나우뉴스 홈페이지 캡처, 연합뉴스)