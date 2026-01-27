"책 많이 읽죠?" 기자도 감탄...격이 다른 한마디 - 차준환 단독 인터뷰 ② [스프]

⚡ 스프 핵심요약



차준환 선수는 이번 시즌 스케이트 부츠 문제와 연습 부족으로 좌절감과 어려움을 겪었으나, 이를 극복하며 올림픽 3회 연속 출전을 확정했습니다.



사이즈 이슈와 잦은 부츠 교체로 점프와 스케이팅 퀄리티에 아쉬움이 있었고, 힘든 시즌 속에서도 경험과 배움을 통해 긍정적으로 나아가려 한다고 밝혔습니다.



밀라노 올림픽까지 완성도 높은 4회전 점프 구성을 준비하고, 최선을 다해 좋은 결과를 목표로 준비하겠다고 말했습니다.

밀라노 올림픽 구성은 어떻게?

올림픽에서 만날 경쟁 선수들

이미지 확대하기

쇼트 의상 교체 이유는?

'올림픽 모의고사'격인 사대륙 선수권

밀라노 올림픽을 임하는 자세는?

※ 2026. 1. 8. 출고된 영상을 바탕으로 제작된 기사입니다.가장 중요한 건 앞으로 올림픽까지 한 달 동안 연습 결과일 것 같은데요. 도전적인 구성이 되든 안정적인 구성이 되든, 제가 생각할 때 가장 중요한 것은 완성도이기 때문에 완성도가 높은 쪽으로 택할 것 같고, 앞으로 한 달 동안은 제가 노력해 보는 수밖에 없는 것 같습니다.기존에 비교적 오랫동안 사용했던 쇼트에서 1회, 프리에서 2회. 지난 시즌은 아시안게임에서 했던 구성과 비슷한 구성으로 가는 방향성, 혹은 올 시즌에 제가 도전했던 것처럼 쇼트에선 2회, 프리에선 3회로 갈지는, 올림픽까지 한 달이라는 시간이 남았기 때문에 차근차근 연습을 해보면서 올림픽이라는 중요한 순간에 프로그램과 녹여서 보여드릴 수 있는 방향성으로 준비하고 싶습니다.4회전 점프를 늘리고 싶었던 거는, 다른 선수들이 여러 차례 뛰기 때문에 하고 싶었던 것보다는 선수로서 개인의 목표이자 욕심이 컸기 때문에 도전을 계속 하려고 했던 거고요. 세계적으로 많은 선수들이 더 많은 4회전 점프들을 구사하고 있고 또 여러 차례 구사하고 있지만, 저는 제 상황에 맞춰서 하는 게 가장 중요하기 때문에 제 페이스를 잃지 않는 것이 가장 중요하지 않나 싶습니다.말리닌 선수와는 대회 때나 쇼 때도 많이 보면서 지내는데, 기술을 좋은 퀄리티로 보기에 쉽게 구사하는 능력과 노력이 정말 대단한 것 같습니다.두루두루 다 친한 것 같은데. 너무 많이 다녀서, 오래 다녀서. 저보다 나이가 더 있는 선수들이 있긴 한데, 전보다는 그렇죠.부담되는 상황에서의 경기, 부상이 있는 상황에서의 경기, 여러 가지 문제가 있는 상황에서의 경기도 많았고, 완벽하게 준비되었다고 생각한 상태에서의 경험들도 많았고, 다채로운 경험을 많이 하면서 성장해 왔기 때문에, 지금 어려움에 닥쳐 있는 상황이지만 제가 할 수 있는 것은 제 상태를 받아들이고 제가 준비할 수 있는 최선을 다하는 것, 그리고 이 순간의 저를 믿는 것 밖에 없는 것 같아요.열심히 노력해도 꼭 보상받는 게 아니듯이 믿음이 깨질 수도 있고 이뤄지지 않을 수도 있지만, 지금 이 순간 최선을 다하지 않으면 후회가 남는 법이니 그냥 최선을 다하는 것이 답이라고 생각합니다.독서하려고 노력해요. (웃음)전부터 생각은 했었는데 전에는 블랙 의상이었고 이번 선발전에서 입은 의상은 네이비 계열의 의상인데, 비슷하지만 조금 다른 느낌을 주는 것 같아요. 그래서 아마 같이 사용할 것 같습니다.아니요, 그런 건 아니고 블랙과 네이비가 주는 컬러감의 다른 느낌도 있었고 표현하고 싶은데, 그거를 하려고 노력한 것 같아요.지난 몇 시즌 동안 계속 같이 경쟁해 오던 친구들인데 점점 더 성장하고 있고, 함께 경쟁하는 선수의 위치에서 볼 때도 자랑스럽고 동기부여가 되는 것 같아요. 지금 입상한 선수들도 많이 성장했고, 그 이외에 주니어나 시니어와 병행하는 선수들, 시니어 선수들 또한 경기 때마다 엿볼 수 있는 투지나 자신감이 느껴져서 저 또한 더 열심히 노력할 수 있게끔 해주는 것 같습니다.많은 시간이 남아 있는 것은 아니라서 최대한 응축시켜서 준비하고 싶고요. 사대륙 선수권 다음이 바로 올림픽이기 때문에, 사대륙 선수권에서 좀 더 회복된 모습을 보여드리고 싶고, 사대륙 선수권 또한 과정 중의 하나로 보고 싶은 것 같아요. 사대륙 선수권도 수차례 출전해봤던 경기이기 때문에. 최종 목표인 올림픽을 향한 관문이라고 생각합니다.6회 출전했는데 1등부터 6등까지 다 해봐서 신기한 느낌입니다.그때가 5등이었던 것 같아요. 그때가 이제 두 번째 출전인데 아마 그때가 5등이었던 것 같고.한국에서 열리는 사대륙 선수권이기도 했고, 팬분이 갓을 주셨어요. 그래서 키스앤크라이존에서 갓 쓰고 있었죠.저도 팀코리아 선수들한테도 좋은 경험과 즐길 수 있는 경기가 될 것 같고요. 개인전을 앞두고 있는 단체전이기 때문에 한 번 더 올림픽 무대를 경험해 볼 수 있는 기회이자 경험이 될 것 같습니다.말씀하신 거 다 해당할 수 있는데 긍정적으로 바라보고 싶고요. 어쨌든 올림픽이고 어쨌든 꿈의 무대이기 때문에, 저희 팀 트로피 때도 좋은 성적 만들었었잖아요. 그런 것처럼 팀전에서 좋은 에너지를 만들어 갈 수 있지 않을까 싶습니다.밀라노 올림픽은 설렘이 있는 것 같아요. 제 상황이 어떻든 간에 어쨌든 꿈의 순간이고, 세 번째 올림픽 출전은 저조차도 솔직히 상상하지 않았던 순간이라서 너무 기대되고요. 지난 두 번의 올림픽이 아시아에서 열렸었던 만큼 이번 올림픽은 처음 겪어보는 유럽에서의 올림픽인 점도 많이 기대되고요. 이번 시즌 프로그램도 이탈리아를 겨냥한 프로그램들이기 때문에 기대되는 것 같습니다.4회요? (웃음) 4회는 까마득하고, 2030년이니까 제가 스물아홉? 서른? 근데 사람 일은 모르는 거니까요. 일단 이번 밀라노 올림픽 열심히 준비해 왔기 때문에 즐기고 싶고, 다음에 열릴 올림픽은 그다음에 생각해 보죠.선수로서 올림픽도 여러 차례 경험이 있고, 베이징 때는 탑10이 목표였는데 탑5까지 들어갔었고요. 올림픽 출전도 꿈이지만 올림픽 메달도 꿈 중 하나가 되었는데, 선수로서는 당연한 목표일 수밖에 없는 것 같고요. 베이징 때 탑10을 목표했을 때 더 좋은 성적이 나왔던 것처럼 기량을 마음껏 펼칠 수 있다면 좋은 결과가 따라올 거라고 생각해서 열심히 하겠습니다.올 시즌 힘들지만 열심히 달려오고 있었던 것 같고요. 밀라노 올림픽이 약 한 달 앞으로 다가왔는데, 베이징 이후부터 많은 분들이 따뜻하게 응원해 주셨기 때문에, 매 시즌 굴곡짐은 있었지만 굴곡짐들을 발판 삼아서 목표를 이루면서 여기까지 온 것 같아요. 그래서 너무 감사드리고, 올 시즌도 응원에 힘을 많이 받았기 때문에 밀라노 올림픽 또한 남은 한 달 동안 열심히 노력해서 즐거운 경기, 여러분께 힘을 드릴 수 있는 경기로 최선을 다해 보겠습니다. 많은 응원 부탁드립니다.(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 유동혁 / 제작: 스포츠취재부)