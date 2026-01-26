[교양이를 부탁해] "도저히 못 구해, AI 메모리 가격 또 폭등" 하이닉스 역대급 실적 나오나…한국이 반도체 경쟁력 잃으면 닥칠 일 (ft.권석준, 김창욱)

"과감하게 예측하면 앞으로의 시대는 메모리 센트릭한 AI가 될 겁니다.

그러니까 결국 AI에 있어서 HBM의 역할은 굉장히 크다."

-권석준 성균관대 화학공학부 교수



"하필이면 중국이 지금 산업에 대해서 AI를 확산시키려고 하는

대부분의 영역이 한국과 오버랩이 된다는 게 문제죠"

-권석준 성균관대 화학공학부 교수



"추론의 과정이 많아지면 GPU가 연산을 할 때 옆에서 도와주는

꼬리에 꼬리를 무는 메모리들이 계속 피드를 주는 것들이 훨씬 더 중요해져요"

-김창욱 보스턴컨설팅그룹 매니징디렉터 파트너(반도체 분야)



"지금 한국의 국가경쟁력에서 반도체는 굉장히 중요해요.

그런데 시간 안에 달리지 못하면 경쟁력이 떨어지는 게 반도체의 게임이잖아요."

-김창욱 보스턴컨설팅그룹 매니징디렉터 파트너(반도체 분야)



