트럼프 이어 베선트도 "캐나다에 '100% 관세' 부과 가능성"

▲ 스콧 베선트 미국 재무부 장관

캐나다가 만약 중국과 새 통상 합의를 확정한다면 미국은 캐나다산 수입품에 100% 관세를 부과할 것이라고 스콧 베선트 미국 재무부 장관이 밝혔습니다.도널드 트럼프 대통령의 경고를 재무장관이 되풀이하면서 연일 캐나다를 압박한 것입니다.AFP통신에 따르면 베선트 장관은 25일(현지 시간) ABC 방송 '디스 위크'에서 "우리는 캐나다가 중국이 미국에 싸구려 상품들을 퍼붓는 구멍이 되도록 내버려 둘 수 없다"고 말했습니다.그는 전날 트럼프 대통령이 언급한 위협을 미국이 실행할 것이냐는 질문을 받고 "만약 그들이 자유무역협정을 한다면 (미국이 캐나다에) 100% 관세 가능성이 있다"고 답했습니다.베선트 장관은 "만약 그들이 더 나아간다면, 만약 캐나다 측이 중국이 상품을 덤핑하도록 허용하고 있다고 우리가 본다면" 관세 추가 인상이 이뤄질 것이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 24일 "캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것"이라고 언급한 바 있습니다.다음날인 25일에는 "중국이 한때 위대했던 캐나다라는 나라를 성공적으로 완전히 장악하고 있다"며 "이런 일이 벌어지는 걸 보니 참 안타깝다. 그들이 아이스하키만은 건드리지 않길 바랄 뿐"이라고 말했습니다.앞서 마크 카니 캐나다 총리는 지난 16일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 양국이 "새로운 전략적 동반자 관계"를 맺기로 했다고 밝히고 양측이 합의한 통상 관련 사항을 공개했습니다.합의 내용에 따르면 중국은 현행 84%인 캐나다산 유채씨 수입 관세를 올해 3월 1일부터 약 15%로 낮출 예정이며, 중국에 캐나다인들이 무비자로 입국할 수 있도록 할 예정입니다.캐나다는 새로운 특혜관세율 6.1%를 적용해 중국산 전기차(EV) 4만 9천 대를 수입하기로 했습니다.캐나다와 중국 사이의 이번 합의는 미국 트럼프 행정부가 캐나다에 수입 관세를 부과하는 등 미국과 캐나다가 통상 전쟁을 벌이는 와중에 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)