국제 금값 사상 첫 5천 달러 돌파…그린란드 갈등에 불붙어

김민표 기자
작성 2026.01.26 09:14 조회수
국제 금값 사상 첫 5천 달러 돌파…그린란드 갈등에 불붙어
국제 금값이 사상 처음으로 온스당 5천 달러를 넘었습니다.

로이터통신은 한국 시간 26일 오전 8시 4분 기준으로 국제 금 현물 가격이 전장보다 0.75% 오른 온스당 5천19.85달러를 기록해 5천 달러를 돌파했다고 보도했습니다.

2월 인도분 금 선물 가격은 같은 시간 0.84% 뛴 5천20.60달러를 나타냈습니다.

안전 자산인 금값은 작년 약 65% 올랐고 올해에도 지정학적 긴장 고조와 달러 자산 회피 움직임 등의 여파로 오름세를 보이고 있습니다.

특히 이번 달 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 추진하며 미국과 유럽 간 '대서양 무역 전쟁' 위기감이 고조된 것이 금값을 끌어올리는 계기가 됐다는 분석이 나옵니다.

시장 분석가 로스 노먼은 로이터와의 인터뷰에서 "올해 금값은 최고 온스당 6천400달러까지 오를 수 있고, 평균 가격은 5천375달러로 예측한다"고 말했습니다.

앞서 국제 은값은 23일 사상 처음으로 온스당 100달러를 넘어섰습니다.

블룸버그에 따르면 국제 은 현물은 한국 시간 26일 오전 8시 45분 기준으로 온스당 104.8413달러에 거래되고 있습니다.

은은 귀금속인 동시에 인공지능(AI) 장비, 전기차, 이차전지 등 첨단 제조업에 널리 쓰이는 산업 소재로도 수요가 높아 가격 상승 잠재력이 금보다 더 크다는 평가가 나옵니다.

은은 작년 한 해 동안 150% 넘게 뛰었습니다.

