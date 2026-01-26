한국 여자 U-18 아이스하키, 세계선수권 우승 '3부 승격'

한국 여자 18세 이하(U-18) 아이스하키 대표팀이 세계선수권대회 4부 리그 우승을 차지하며 승격에 성공했습니다.



안근영 감독이 이끄는 대표팀은 튀르키예 이스탄불 제이틴부르누 아이스링크에서 열린 2026 국제아이스하키연맹(IIHF) 여자 U-18 세계선수권대회 디비전2 그룹A(4부 리그) 카자흐스탄과 최종전에서 5대 1로 승리했습니다.



이로써 대표팀은 5전 전승(1슛아웃승)으로 승점 14를 수확해 2위 카자흐스탄(승점 12)을 제치고 우승 트로피를 들었습니다.



지난 19일 라트비아와 대회 첫 경기에서 연장 이후 진행된 슛아웃에서 3-대 2로 승리했던 우리나라는 네덜란드(5-0), 뉴질랜드(10-0), 튀르키예(2-0)를 차례대로 완파하고 우승을 눈앞에 뒀습니다.



그리고 우승 경쟁을 벌이던 카자흐스탄마저 제치고 목표를 달성했습니다.



한국은 2피리어드 카자흐스탄에 선제골을 허용했으나 3피리어드에서만 5골을 몰아쳐 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



4부 리그를 통과한 한국은 다음 시즌부터 디비전1 그룹B(3부 리그)에서 폴란드, 오스트리아, 영국, 스페인, 이탈리아와 경쟁합니다.



(사진=대한아이스하키협회 제공, 연합뉴스)