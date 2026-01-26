베트남, 4년 연속 중국·미국 이어 '한국의 3대 교역국' 올라

▲ 베트남 북부 타이응우옌성의 삼성전자 공장

지난해 한국 수출이 역대 최초로 7천억 달러를 넘어선 가운데 베트남이 중국과 미국에 이어 한국의 3대 교역국 자리를 지킨 것으로 나타났습니다.지난 2022년 일본을 제치고 '3대 교역국' 자리에 오른 이후 4년 연속 3위 수성입니다.오늘(26일) 산업통상부와 한국무역협회에 따르면 지난해 한국의 대(對)베트남 수출은 628억 달러로 전년과 비교해 7.6% 증가했습니다.베트남으로부터의 수입 역시 318억 달러로 전년 대비 11.7% 증가하면서 같은 기간 한·베트남 전체 교역량은 868억 달러에서 945억 달러로 9.0%(78억 달러) 늘어났습니다.이 같은 교역 규모는 1위 중국(2천727억 달러)과 2위 미국(1천962억 달러)에 이어 세 번째로 큰 것입니다.중국의 35%, 미국의 48% 수준에 해당합니다.베트남은 교역규모 면에서 2022년 처음 일본을 제치고 3위에 오른 뒤 4년 연속 순위를 유지했습니다.지난해 한국의 국가별 수출 증가율에서도 베트남은 7.6%로 인공지능(AI) 반도체 중심지인 타잉완(44.4%)에 이어 2번째로 높은 것으로 집계됐습니다.작년 한국의 대베트남 무역수지는 310억 달러 흑자로, 전년(299억 달러)보다 그 규모가 11억 달러 커진 것으로 집계됐습니다.이는 한국의 최대 흑자국인 미국(495억 달러)에 이어 2번째로 큰 것입니다.앞서 베트남은 2022년 한국에 342억 달러의 흑자를 안기며 미국을 제치고 최대 무역흑자 국으로 부상한 바 있습니다.이후 3년 연속 2위 흑자국에 올랐습니다.지난해 베트남과의 교역 증가 및 무역수지 확대는 반도체 수출 호황에 따른 영향이 컸습니다.한국의 최대 수출품인 반도체는 지난해 세계적인 AI·데이터센터 열풍 등에 힘입어 전년 대비 22.2% 증가한 1천734억 달러로, 사상 최대 실적을 다시 썼습니다.반도체는 한국의 베트남 최대 수출품이기도 합니다.한국의 지난해 대베트남 반도체 수출액은 247억 달러로, 전년 동기 대비 36.7% 증가했습니다.한국과 베트남의 무역은 1992년 수교 이후 폭발적으로 성장했습니다.수교 당시 5억 달러에 불과했던 양국 교역 규모는 30년 이상 지난 현재 190배 수준으로 커졌고, 교역 품목 또한 직물, 의류 등 노동 집약 상품에서 반도체, 무선통신기기 등 고부가가치 품목으로 진화했습니다.특히 2014년 한·베트남 자유무역협정(FTA) 체결 이후 양국 교역 규모는 300억 달러대에서 945억 달러 규모로 3배 이상 성장했습니다.2014년 당시 베트남은 한국의 8위 교역국에 불과했지만, FTA가 발효된 2015년에 4위로 올라선 데 이어 2022년에는 일본(853억2천만 달러)을 제치고 처음 3위에 올랐습니다.양국의 무역은 기본적으로 한국이 베트남에 투자한 후 현지 공장에 필요한 중간재를 수출하고, 베트남은 완성된 최종재를 한국에 수출하는 식의 구조로 돼 있습니다.특히 삼성전자는 전 세계에서 판매되는 스마트폰 물량의 50% 이상을 베트남에서 생산하고 있습니다.삼성전자는 베트남 전체 수출의 20%가량을 차지하는 현지 최대 외국인직접투자(FDI) 기업으로, 2022년 하노이에 대규모 연구개발(R&D) 센터를 개소하는 등 투자를 늘리고 있습니다.최근 들어서는 한류의 영향으로 'K-뷰티', 'K-푸드' 관련 제품의 수출도 크게 증가했습니다.한국 역시 베트남 경제에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다.한국무역협회가 베트남 관세청 통계를 분석한 바에 따르면 지난해 1∼11월 기준 한국은 베트남의 2위 수입국이자 4위 수출국(EU를 국가로 상정)입니다.베트남 수출에서 한국은 미국(1천386억 달러)과 중국(632억 달러), EU(512억 달러)에 이은 4위국(261억 달러)으로, 일본(244억 달러)과 인도(93억 달러) 등보다 앞서있습니다.또한 베트남 수입에서도 최대 수입국 중국(1천675억 달러)에 이어 한국(544억 달러)은 2위 자리를 지키며 일본(224억 달러), 미국(170억 달러), EU(156억 달러) 등을 앞서고 있습니다.산업부 관계자는 "급변하는 통상 환경 속에서 미국과 중국에 대한 수출 의존도를 낮추고 수출 시장 다변화를 위해 주목하는 시장이 바로 아세안 대표 주자인 베트남"이라며 "반도체를 비롯해 한류의 영향으로 한국산 소비재에 대한 관심도 커지고 있는 만큼 양국의 호혜적 무역 교류가 확대될 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)