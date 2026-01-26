뉴스
양현준 시즌 6호골…1월 정규리그 4경기 '3골 폭발'

하성룡 기자
2026.01.26
▲ 셀틱 양현준

스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 뛰는 양현준이 올 시즌 6호골을 터트렸지만, 소속팀은 수적 열세 속에 선두 하트 오브 미들로시언(하츠)과 2골씩 주고받고 비겼습니다.

양현준은 영국 스코틀랜드 에든버러의 타인캐슬 파크에서 열린 2025-2026시즌 스코티시 프리미어십 23라운드에서 1대 1로 팽팽하던 후반 17분 득점포를 가동했습니다.

하지만 셀틱은 후반 42분 동점골을 내주며 2대 2로 비겨 최근 3경기 연속 무패에 만족해야 했습니다.

3위 셀틱은 선두 하트 오브 미들로시언과 승점 6점 차를 유지했고, 2위 레인저스와는 승점 2점 차입니다.

양현준은 후반 17분 역습 상황에서 페널티지역 왼쪽으로 파고든 토마시 츠반차라가 크로스를 내주자 재빨리 쇄도하며 골 지역 정면에서 오른발 논스톱 슈팅으로 골 맛을 봤습니다.

이번 득점으로 양현준은 정규리그 4호 골(1도움)이자 스코틀랜드 리그컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 터트린 1골씩을 포함하면 공식전 6호 골을 기록했습니다.

특히 양현준은 1월에 치러진 정규리그 4경기에서 3골을 뽑아내며 뜨거운 발끝 감각을 과시했습니다.

