"환자분 눈 감으세요" 수백 번 불법 촬영한 치위생사, 감형받은 이유

▲ 기사와 직접 관련이 없는 자료사진입니다.

치과 의원 엑스레이 촬영실과 버스정류장 등에서 여성 수백 명을 불법 촬영한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 치위생사가 항소심에서 집행유예를 선고받고 석방됐습니다.인천지법 형사항소5-1부는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 이용 촬영 혐의로 기소된 A(31) 씨에게 징역 1년 6개월을 선고한 원심판결을 파기하고, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.재판부는 또 40시간의 성폭력 치료 강의 수강을 명령했습니다.재판부는 "피고인이 수사 단계부터 범행을 자백한 초범이며 수사 기관에서 3명, 원심에서 2명 등 피해자 5명과 합의한 점을 고려했다"고 밝혔습니다.이어 "항소심 과정에서 피해자 6명이 제기한 민사소송에 따른 손해배상금을 지급한 점 등도 양형에 감안했다"고 설명했습니다.A 씨는 2018년부터 2024년까지 자신이 근무하던 인천의 한 치과 의원과 버스정류장 등에서 여성들의 신체를 449차례에 걸쳐 불법 촬영한 혐의로 기소됐습니다.2018년 12월에는 술에 취해 잠든 피해자를 강제 추행한 혐의도 함께 받았습니다.범행은 2024년 7월, 치과를 찾은 한 환자의 신고로 드러났습니다.당시 사랑니 발치를 위해 치과를 찾았던 20대 여성 환자는 "엑스레이 촬영 중 A 씨가 눈을 감으라고 시켰는데 다리 쪽에서 이상한 느낌이 들어 눈을 떠보니 휴대폰으로 몰래 촬영 중이었다"고 경찰에 진술했습니다.A 씨는 재판 과정에서 반성문을 여러 차례 제출하며 선처를 호소했지만, 피해자들은 엄벌 탄원서와 진정서를 법원에 제출하며 강력한 처벌을 촉구해 왔습니다.(SBS 디지털뉴스부)