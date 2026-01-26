뉴스
[뉴욕증시] 28일 금리 결정…차기 연준 의장은 누구?

SBS 뉴스
27일 부터 이틀간 연준의 FOMC 회의가 진행되고 28일 연준이 금리 결정에 나섭니다.

같은 날인 28일은 주요 빅테크 기업들이 실적을 공개합니다.

지난 주말 뉴욕증시 삼대지수는 혼조세로 마감했습니다. 나스닥과 S&P 500이 강보합세를 보인 반면 다우는 0.58% 하락했습니다.

이번 주 시장은 대형 기술주를 포함한 주요 기업들의 실적 발표에 주목하고 있습니다. 

28일 장 마감 후에는 마이크로소프트와 메타, 테슬라가 실적을 공개하고, 29일 장 마감 후에는 애플이 4분기 실적을 발표할 예정입니다.

이번 주 열리는 FOMC 회의와 관련해 시장은 연준이 기준금리를 동결할 가능성에 거의 확신하고 있습니다. 

이 때문에 통화정책 결정 자체보다도, 트럼프 대통령이 차기 연준 의장으로 누구를 지명할지에 더 큰 관심이 쏠리고 있는데요.

현재 블랙록의 릭 라이더 글로벌 채권 투자 최고책임자가 유력 후보로 급부상하고 있습니다.

한편 국제 은 가격이 사상 처음으로 온스당 100달러 선을 넘어섰고 국제 금값도 온스당 5000달러 돌파를 눈앞에 두고 있습니다.

지난주 마감 상황을 살펴보면 인텔은 실망스러운 1분기 전망을 발표하며 약 17% 급락했습니다.

엔비디아는 중국이 엔비디아의 AI칩 H200의 수입을 곧 승인할 것이라는 관측에 1% 넘게 올랐습니다.

대형 기술주들 외에도 27일에는 보잉과 제너럴 모터스 그리고 시스코가, 28일에는 IBM과 ASML이 실적을 공개합니다.
