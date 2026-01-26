'부정 청약·입학 의혹' 결정타…'부실 해명' 발목 잡아

뉴스
손형안 기자
<앵커>

장관에 지명되자마자 이혜훈 후보자에게는 수많은 의혹과 논란이 불거져왔습니다. 특히 서초구 아파트 부정 청약 의혹과 자녀 입시 비리 의혹이 제대로 해명이 되지 않은 게 결정적이었다는 분석입니다.

손형안 기자입니다.

<기자>

국민의힘 당협위원장을 맡고 있던 이혜훈 전 의원이 지난달 28일, 기획예산처 장관 후보자로 지명되자 같은 날 국민의힘은 '배신자'라며 제명한 뒤 송곳 검증을 별렀습니다.

우여곡절 끝에 지난 23일 열린 인사청문회에서는 민주당 의원들마저 이혜훈 후보자에게 장남의 '위장 미혼' 의혹 등 서울 고가 아파트 청약 과정이 의혹투성이라고 질타했습니다.

[김영환/민주당 의원 : 세대수 유지를 해야 하는 것 때문에 결혼 신고를 하지 않았고, 청약을 위해서 사실은, 주택법 위반입니다.]

장남 부부의 결혼식 직후 관계가 안 좋았다는 이 후보자의 해명은 설득력을 얻지 못했다는 평입니다.

[이혜훈/기획예산처 장관 후보자 : 혼례를 올리고 곧바로 좀 문제가 생겼습니다. 두 사람의 관계가 깨어진 상황이라….]

[천하람/개혁신당 의원 : 결혼도 했는데, 주민등록도 안 합치고 혼인 신고도 기다려주고 (며느리가) 완전 효부 아닙니까.]

장남의 연세대 부정입학 의혹도 청문회를 거치며 더 커졌습니다.

조부의 훈장 덕이라는 해명에

[이혜훈/기획예산처 장관 후보자 : 국위선양자의, 연세대학교의 기준은 훈장 종류를 정해놓고 있습니다.]

입학 요강에 공개되지 않았는데, 어떻게 알았느냐는 추궁이 이어진 것입니다.

[최은석/국민의힘 의원 : 일반 국민들은 훈장 받은 할아버지가 있다고 해서 연세대학교에 이 전형을 낼 생각을 전혀 못했거든요.]

재산 형성과 자녀 입시의 공정성에서 국민적 눈높이에 맞지 않았는데도 이 후보자가 진심으로 사과하는 모습을 보이지 않았던 점도 지명철회로 이어진 원인의 하나라는 분석이 나옵니다.

이재명 정부 출범 이후 장관 후보자의 낙마는 이진숙 전 교육부, 강선우 전 여성가족부 장관 후보자에 이어 이번이 세 번째고, 그중 자진사퇴 아닌 지명철회는 이진숙 전 후보자에 이어 두 번째입니다.

(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희)
