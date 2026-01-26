추운 날씨에도 묵묵히 산속 쓰레기 치운 외국인의 '멋진 선행'

▲ 쓰레기 치우는 외국인 남성

영하권 날 씨에도 홀로 산속에 묻힌 쓰레기를 빼내며 구슬땀을 흘리던 외국인 남성의 선행이 알려졌습니다.어제(25일) 인천시 부평구에 따르면 청천동에 20년째 살고 있다고 밝힌 박 모(65) 씨는 최근 부평구 홈페이지에 자신이 산행 중 겪은 특별한 사연을 공유했습니다.박 씨는 지난 17일 오전 등산을 다녀오다가 외국인 A 씨가 장수산 진입로 쪽에 폐기물을 잔뜩 쌓아둔 채 땅속에 묻힌 쓰레기를 잡아당기는 모습을 목격했습니다.당시 강추위로 A 씨의 얼굴과 귀는 새빨간 상태였지만, 그는 거친 숨을 내쉬며 쓰레기를 한데 모으는 일에 열중했다고 합니다.다른 등산객들은 A 씨를 힐끗 쳐다볼 뿐 크게 관심을 두지 않았습니다.그때 박 씨는 궁금증을 참지 못하고 A 씨에게 다가가 "왜 혼자서 이런 일을 하고 있느냐"고 조심스럽게 말을 건넸습니다.A 씨는 잠시 하던 일을 멈추고 "이렇게 쓰레기를 모아놓고 친구한테 연락하면 구청에 대신 신고를 해줘서 트럭이 실어 간다"고 설명했습니다.박 씨는 A 씨가 2024년 한국에 들어와 인근 아파트에 거주 중인 미국인이며, 주로 토요일마다 등산로에서 쓰레기를 치우고 있다는 사실을 알게 됐습니다.박 씨는 "환경 관련 일을 하느냐고 물었더니 그건 아니라고 하더라"며 "주말 아침부터 피곤할 텐데 새빨개진 A 씨의 얼굴을 보고 스스로 얼마나 부끄러웠는지 모른다"고 했습니다.그러면서 "동네에 살면서도 무관심했던 것을 반성하면서 A 씨와 휴대전화 번호를 교환한 뒤 다음에는 꼭 동참하겠다고 약속했다"며 "정말 멋진 A 씨를 칭찬한다"고 덧붙였습니다.박 씨는 통화에서 "산 한쪽에는 A 씨가 모아둔 쓰레기들이 가득 쌓여 있었다"며 "이제부터라도 자연을 지키는 일에 동참할 계획"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)