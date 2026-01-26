뉴스
미 매체 "이란 시위 사망자 3만 명 달할 수도"

유영규 기자
작성 2026.01.26 04:59 조회수
미 매체 "이란 시위 사망자 3만 명 달할 수도"
▲ 이란 반정부 시위

최근 이란에서 벌어진 대규모 반정부 시위 과정에서 숨진 사람이 이란의 공식 발표나 해외 인권 단체의 추정보다 훨씬 많은 3만 명에 달할 수 있다는 보도가 나왔습니다.

미국 시사잡지 타임은 25일(현지시간) 인터넷판에서 두 명의 이란 보건부 고위 당국자의 말을 인용해 이란 반정부 시위가 절정에 달했던 지난 8∼9일 이틀 사이에만 약 3만 명이 사망했을 수 있다고 전했습니다.

이 당국자들은 당시 너무 많은 사람이 이란 치안 부대에 학살당해 시신 가방 재고가 바닥나고, 트럭이 구급차를 대신해야 할 정도로 당국의 사망자 처리 여력을 넘어설 정도였다고 덧붙였습니다.

지난 21일 이란 당국은 이번 시위와 관련한 사망자 수가 3천117명이라고 밝힌 바 있습니다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 5천137명이 사망한 것으로 확인했다고 밝혔습니다.

확인된 사망자와 별개로 현재 1만 2천904건을 더 조사하고 있고, 최소 7천402명의 추가 중상자가 있다고 이 단체는 설명했습니다.

이란에서는 지난달 28일 경제 위기로 시위가 촉발됐으며 이는 전국적인 대규모 반정부 시위로 확산했습니다.

이란 당국이 지난 8일 인터넷을 전면 차단한 뒤 유혈 진압에 나서면서 사망자가 속출했고 최근 시위는 일단 잦아든 것으로 파악됩니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
