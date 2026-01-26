뉴스
이해찬 전 총리 시신 27일 국내로 운구…서울대병원에 빈소 마련

유영규 기자
이해찬 전 총리 시신 27일 국내로 운구…서울대병원에 빈소 마련
▲ 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 서울대병원에 차려집니다.

어제(25일) 민주평통에 따르면 이 수석부의장의 시신은 26일 밤 대한항공편으로 현지를 떠나 27일 오전 인천공항에 도착한 뒤 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정입니다.

고인은 현재 베트남의 한 군 병원에 임시 안치돼 있습니다.

민주평통은 유족 및 관계기관과 장의 형식을 협의 중입니다.

이와 관련, 사회장을 포함한 다양한 방안이 검토되는 것으로 알려졌습니다.

여권의 한 관계자는 "유족들과 대화를 해봐야 하겠으나 지금은 사회장 형식에 가장 무게가 실려 있는 것으로 보인다"고 분위기를 전했습니다.

사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 저명인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례의식입니다.

정부가 장례비용 중 일부를 보조하거나 고인의 업적을 감안, 훈장을 추서하기도 합니다.

다만 민주평통 기관장으로 치러질 가능성도 제기되며, 사회장과 기관장을 겸하는 방식이 될 수 있다는 관측도 나옵니다.

나아가 일각에서는 국가가 주관하는 최고 격식의 장례 절차인 국가장, 국회가 주체가 돼 고인을 추모하는 국회장 가능성도 거론되고 있습니다.

만일 국가장으로 결론이 날 경우에는 국무회의 의결을 거쳐야 합니다.

정부 관계자는 "아직은 결정을 내리기는 이른 시점"이라며 "유족은 물론 관계기관의 의견을 취합해봐야 한다"고 말했습니다.

참여정부에서 국무총리를 지낸 이 수석부의장은 베트남 출장 중이던 지난 23일 심근경색으로 쓰러져 현지 병원에서 치료받았지만, 끝내 의식을 회복하지 못했습니다.
