3개월 만에 45곡 발매…'AI 가수 아니냐' 논란 쏟아지자

최근 온라인상에서 큰 인기를 얻고 있는 가수, 시에나 로즈가 인공지능 AI로 창작된 가상 인물이라는 의혹이 제기됐습니다.



최근 해명 영상을 공개했다는데 확인해 보시죠.



시에나 로즈가 자신의 소셜미디어를 통해 공개한 해명 영상입니다.



자신을 둘러싼 AI 논란을 직접 언급했는데요.



그런데 이 영상은 공개 후 의혹 해소는커녕 또 다른 논란을 불러왔습니다.



가수의 뒤편 문틀의 모양과 위치가 장면마다 달라졌기 때문인데요.



또, 고개를 움직이는 과정에서 배경의 검은 선이 사라지는 등의 장면을 두고 AI 제작 영상의 흔적이라는 의혹이 쏟아졌습니다.



시에나 로즈는 지난해 하반기부터 스트리밍 플랫폼을 중심으로 주목받기 시작한 신예 가수인데요.



3개월 사이 45곡을 발매할 정도로 빠른 작업 속도에 비해 공연 활동이 전혀 없다는 점 역시 AI 가상 인물 의혹의 근거로 제시됐다고 하네요.



온라인에서는 계속 '진짜다', '가상이다' 의견이 분분한데, 현재까지 시에나 로즈의 정체는 공식적으로 확인되지 않았습니다.



