산 입구에서 땅 파던 '외국인'…한국인 주민 울컥한 이유

SBS 뉴스
작성 2026.01.26
매서운 추위 속 한 외국인 남성이 잔잔한 감동을 줬다는데 어떤 내용인가요?

네, 인천 부평구에 거주하고 있는 A 씨는 부평구청 홈페이지를 통해서 자신이 겪은 일을 소개했는데요.

지난 17일 오전 부평구 장수산을 찾은 A 씨는 산 입구에서 한 외국인 남성이 땅에 묻힌 쓰레기를 꺼내서 정리하는 모습을 목격했습니다.

추운 날씨에도 얼굴이 새빨개질 정도로 묵묵히 쓰레기를 수거하는 모습에 호기심을 느낀 A 씨는 결국 말을 건넸는데요.

'왜 혼자 이런 일을 하느냐'라는 질문에 남성은 '쓰레기를 모아두면 친구가 구청에 신고해 주고 트럭이 와서 가져간다'고 답했습니다.

이 외국인 남성은 지난해 한국에 입국한 미국인으로, 주요 토요일마다 혼자 등산로를 돌며 쓰레기 수거를 해온 것으로 알려졌는데요.

A 씨는 '환경 관련 일을 하는 줄 알았지만 아니었다'며 '오히려 그 모습을 보고 스스로가 부끄러워졌다'고 전했습니다.

이에 휴대전화 번호를 교환하고 '다음에는 꼭 함께하겠다고 약속했다'며 선행에 동참하기로 한 다짐도 함께 공개했습니다.

(화면출처 : 부평구청 홈페이지)
