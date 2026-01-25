미 타임지 "이란 시위 사망자 3만 명 달할 수도"

▲ 테헤란 외곽 법의학 시설인 카흐리자크 법의학센터 마당에 쌓인 시신 가방들

최근 이란에서 벌어진 대규모 반정부 시위 과정에서 숨진 사람이 이란의 공식 발표나 해외 인권 단체의 추정보다 훨씬 많은 3만 명에 달할 수 있다는 보도가 나왔습니다.미국 시사잡지 타임은 25일(현지시간) 인터넷판에서 두 명의 이란 보건부 고위 당국자의 말을 인용해 이란 반정부 시위가 절정에 달했던 지난 8∼9일 이틀 사이에만 약 3만 명이 사망했을 수 있다고 전했습니다.이 당국자들은 당시 너무 많은 사람이 이란 치안 부대에 학살당해 시신 가방 재고가 바닥나고, 트럭이 구급차를 대신해야 할 정도로 당국의 사망자 처리 여력을 넘어설 정도였다고 덧붙였습니다.지난 21일 이란 당국은 이번 시위와 관련한 사망자 수가 3,117명이라고 밝힌 바 있습니다.미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 5천137명이 사망한 것으로 확인했다고 밝혔습니다.확인된 사망자와 별개로 현재 1만 2,904건을 더 조사하고 있고, 최소 7,402명의 추가 중상자가 있다고 이 단체는 설명했습니다.이란에서는 지난달 28일 경제 위기로 시위가 촉발됐으며 이는 전국적인 대규모 반정부 시위로 확산했습니다.이란 당국이 지난 8일 인터넷을 전면 차단한 뒤 유혈 진압에 나서면서 사망자가 속출했고 최근 시위는 일단 잦아든 것으로 파악됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)